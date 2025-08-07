Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО № 2 в таганроге заочно сообщено о подозрении

Руководителю СИЗО № 2 города таганрог ростовской области рф, который организовал пытки журналистки Виктории Рощиной, заочно сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как известно из открытых источников, руководителем СИЗО № 2 в Таганроге с 2022 года является подполковник александр штода.

Установлено, что в СИЗО № 2 г. таганрог ростовской области была организована система репрессивного обращения с удерживаемыми гражданами Украины, в том числе гражданскими лицами. Среди пострадавших — известная украинская журналистка Виктория Рощина. Ее задержали российские военные на временно оккупированной территории Запорожской области и этапировали в этот изолятор - сообщает ОГП.

Отмечается, что в СИЗО № 2 она подверглась системным пыткам, побоям, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и еде. Кроме этого, к ней применялись физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения.

В ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы, пыток и убийства на территории рф украинской журналистки Виктории Рощиной (по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины) установлено, что организовал совершение указанных преступлений руководитель СИЗО № 2 г. Таганрог.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора фигуранту сообщено о подозрении (заочно) по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц - информирует ОГП.

Как отметили прокуроры, подозреваемый осознавал, что журналистка является гражданским лицом, участие в вооруженном конфликте не принимала и имеет соответствующий статус, гарантированный ей международным гуманитарным правом, однако сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров.

За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас устанавливаются все лица, причастные к преступлениям в отношении украинской журналистки.

Дополнение

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил 24 апреля, что в Украину в рамках обмена в конце февраля вернули тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.

Виктория Рощина умерла во время этапирования из Таганрога в Москву. Журналистку взяли в заложники в августе 2023 года. О ее смерти сообщили отцу.

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов сообщал, что на теле журналистки Виктории Рощиной были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения. При этом причину смерти пока не удалось установить из-за состояния тела.

