Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 2338 перегляди

Керівнику СІЗО №2 таганрога, підполковнику олександру штоді, заочно повідомлено про підозру за жорстоке поводження з цивільним населенням. Це пов'язано з катуваннями української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні.

Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру

Керівнику СІЗО № 2 міста таганрог ростовської області рф, який організував катування журналістки Вікторії Рощиної, заочно повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як відомо з відкритих джерел, керівником СІЗО № 2 у таганрозі з 2022 року є підполковник олександр штода.

Установлено, що в СІЗО № 2 м. таганрог ростовської області була організована система репресивного поводження із утримуваними громадянами України, в тому числі цивільними особами. Серед потерпілих — відома українська журналістка Вікторія Рощина.  Її затримали російські військові на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапували до цього ізолятора

- повідомляє ОГП.

Зазначається, що в СІЗО № 2 вона зазнала системних катувань, побоїв, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі. Окрім цього, до неї застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі, катування та вбивства на території рф української журналістки Вікторії Рощиної (за ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України) встановлено, що організував вчинення вказаних злочинів керівник СІЗО № 2 м. таганрог.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора фігуранту повідомлено про підозру (заочно) за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб - інформує ОГП.

Як зазначили прокурори, підозрюваний усвідомлював, що журналістка є цивільною особою, участь у збройному конфлікті не брала та має відповідний статус, гарантований їй міжнародним гуманітарним правом, однак свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів.

За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі встановлюються всі особи, причетні до злочинів стосовно української журналістки.

Доповнення

Голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив 24 квітня, що до України в межах обміну наприкінці лютого повернули тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні.

Вікторія Рощина померла під час етапування з таганрога до москви. Журналістку взяли в заручники в серпні 2023 року. Про її смерть повідомили батькові.

Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов повідомляв, що на тілі журналістки Вікторії Рощиної були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження. При цьому причину смерті поки не вдалося встановити через стан тіла.

В тілі закатованої росіянами української журналістки Вікторії Рощиної були відсутні деякі органи

Анна Мурашко

