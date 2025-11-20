$42.090.00
ЄС запровадив санкції проти керівництва СІЗО, де загинула українська журналістка Рощина

Київ • УНН

 • 638 перегляди

ЄС ввів санкції проти 10 російських суддів та силовиків, причетних до порушення прав людини та репресій у рф. Список включає співробітників управління ФСВП у ростовській області, відповідальних за катування та загибель 15 ув’язнених, серед яких була 27-річна українська журналістка Вікторія Рощина.

ЄС запровадив санкції проти керівництва СІЗО, де загинула українська журналістка Рощина
Фото: Facebook/Вікторія Рощина

Євросоюз ввів санкції проти 10 російських суддів та силовиків, причетних до порушення прав людини та репресій у рф, повідомляє пресслужба ЄС, пише УНН.

Деталі

Список включає співробітників управління ФСВІН у ростовській області, яких у ЄС вважають відповідальними за катування та загибель 15 ув’язнених, серед яких була 27-річна українська журналістка Вікторія Рощина. 

Українська журналістка Вікторія Рощина отримає посмертно престижну міжнародну нагороду за мужність04.09.25, 14:56 • 2885 переглядiв

Журналістка потрапила в російський полон у серпні 2023 року, її утримували в поліції та СІЗО на окупованих територіях України та в росії. За свідченнями очевидців, Рощину катували, вона різко схудла і не могла ходити без сторонньої допомоги.

Очікувалося, що у вересні 2024 року її включать у обмін полоненими, але рф оголосила про її смерть. Тіло журналістки з ознаками катувань передали Україні у лютому 2025 року.

Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру07.08.25, 09:56 • 53629 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Європейський Союз
Україна