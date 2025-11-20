ЄС запровадив санкції проти керівництва СІЗО, де загинула українська журналістка Рощина
ЄС ввів санкції проти 10 російських суддів та силовиків, причетних до порушення прав людини та репресій у рф. Список включає співробітників управління ФСВП у ростовській області, відповідальних за катування та загибель 15 ув’язнених, серед яких була 27-річна українська журналістка Вікторія Рощина.
Євросоюз ввів санкції проти 10 російських суддів та силовиків, причетних до порушення прав людини та репресій у рф, повідомляє пресслужба ЄС, пише УНН.
Деталі
Список включає співробітників управління ФСВІН у ростовській області, яких у ЄС вважають відповідальними за катування та загибель 15 ув’язнених, серед яких була 27-річна українська журналістка Вікторія Рощина.
Журналістка потрапила в російський полон у серпні 2023 року, її утримували в поліції та СІЗО на окупованих територіях України та в росії. За свідченнями очевидців, Рощину катували, вона різко схудла і не могла ходити без сторонньої допомоги.
Очікувалося, що у вересні 2024 року її включать у обмін полоненими, але рф оголосила про її смерть. Тіло журналістки з ознаками катувань передали Україні у лютому 2025 року.
