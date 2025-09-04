Українська журналістка Вікторія Рощина отримає посмертно престижну міжнародну нагороду за мужність
Київ • УНН
Українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримає премію Oxi Courage Award від The Washington Oxi Day Foundation. Вона загинула в російському полоні, документуючи воєнні злочини.
Посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що цьогорічна премія Oxi Courage Award, яку щорічно вручає американська фундація The Washington Oxi Day Foundation, буде присуджена українській журналістці, правозахисниці та військовій кореспондентці Вікторії Рощині, загиблій у російському полоні.
Про це Оксана Маркарова написала на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Деталі
Дякуємо Oxi Day Foundation за визнання героїзму Вікторії та можливість нагадати учасникам майбутньої церемонії про високу ціну нашої свободи
Фундацію Oxi Day заснували у 2011 році на вшанування героїзму грецького народу, який у 1940 році сказав "oxi" ("ні") ультиматуму гітлерівської Німеччини. Відтоді організація щороку відзначає сучасних героїв, які проявили рішучість і мужність у боротьбі за свободу та демократичні цінності.
Серед минулих лауреатів – президент Володимир Зеленський (2022), організація Save Ukraine, що рятує дітей, викрадених з України до росії, та співачка Руслана Лижичко, героїня Євромайдану.
Цього року світова спільнота віддасть шану Вікторії Рощині, яка, незважаючи на смертельну небезпеку, документувала воєнні злочини та порушення гуманітарного права на окупованих територіях. У серпні вона вже була відзначена президентом Зеленським орденом Свободи (посмертно).
Вручення нагороди відбудеться у Вашингтоні на щорічній церемонії Oxi Courage Awards, що збирає провідних діячів із США та світу для вшанування сучасних символів відваги.
Нагадаємо
Омбудсмен Дмитро Лубінець отримав офіційне підтвердження від рф про загибель української журналістки Вікторії Рощиної в полоні. Вона зникла в серпні 2023 року на окупованій території України.
У травні Верховна Рада підтримала звернення про присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України (посмертно). Рішення підтримали 247 депутатів.
Президент України Володимир Зеленський 2 серпня відзначив журналістку Вікторію Рощину орденом Свободи. Вона загинула в російському полоні через тортури.