Українська журналістка Вікторія Рощина отримає посмертно престижну міжнародну нагороду за мужність

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 4630 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:52 • 9418 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 9838 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 11672 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 11223 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 26621 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 36791 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 39666 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37214 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 68021 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.2м/с
39%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 273474 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 266235 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 263664 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 256844 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 21035 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 8540 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto07:53 • 10420 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 26613 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 30057 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 68016 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Марк Рютте
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 1518 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 8562 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto07:43 • 5610 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 13811 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 15978 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
The Washington Post
Tesla Model Y
Шахед-136

Українська журналістка Вікторія Рощина отримає посмертно престижну міжнародну нагороду за мужність

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримає премію Oxi Courage Award від The Washington Oxi Day Foundation. Вона загинула в російському полоні, документуючи воєнні злочини.

Українська журналістка Вікторія Рощина отримає посмертно престижну міжнародну нагороду за мужність

Посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що цьогорічна премія Oxi Courage Award, яку щорічно вручає американська фундація The Washington Oxi Day Foundation, буде присуджена українській журналістці, правозахисниці та військовій кореспондентці Вікторії Рощині, загиблій у російському полоні.

Про це Оксана Маркарова написала на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Дякуємо Oxi Day Foundation за визнання героїзму Вікторії та можливість нагадати учасникам майбутньої церемонії про високу ціну нашої свободи

– зазначила Маркарова.

Фундацію Oxi Day заснували у 2011 році на вшанування героїзму грецького народу, який у 1940 році сказав "oxi" ("ні") ультиматуму гітлерівської Німеччини. Відтоді організація щороку відзначає сучасних героїв, які проявили рішучість і мужність у боротьбі за свободу та демократичні цінності.

Серед минулих лауреатів – президент Володимир Зеленський (2022), організація Save Ukraine, що рятує дітей, викрадених з України до росії, та співачка Руслана Лижичко, героїня Євромайдану.

Цього року світова спільнота віддасть шану Вікторії Рощині, яка, незважаючи на смертельну небезпеку, документувала воєнні злочини та порушення гуманітарного права на окупованих територіях. У серпні вона вже була відзначена президентом Зеленським орденом Свободи (посмертно).

Вручення нагороди відбудеться у Вашингтоні на щорічній церемонії Oxi Courage Awards, що збирає провідних діячів із США та світу для вшанування сучасних символів відваги.

Нагадаємо

Омбудсмен Дмитро Лубінець отримав офіційне підтвердження від рф про загибель української журналістки Вікторії Рощиної в полоні. Вона зникла в серпні 2023 року на окупованій території України.

У травні Верховна Рада підтримала звернення про присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України (посмертно). Рішення підтримали 247 депутатів.

Президент України Володимир Зеленський 2 серпня відзначив журналістку Вікторію Рощину орденом Свободи. Вона загинула в російському полоні через тортури.

Степан Гафтко

Суспільство
Майдан Незалежності
Мітинги в Україні
Оксана Маркарова
Верховна Рада України
Вашингтон
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Facebook