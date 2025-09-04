$41.370.01
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Украинская журналистка Виктория Рощина посмертно получит престижную международную награду за мужество

Украинская журналистка Виктория Рощина посмертно получит премию Oxi Courage Award от The Washington Oxi Day Foundation. Она погибла в российском плену, документируя военные преступления.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в этом году премия Oxi Courage Award, ежегодно вручаемая американским фондом The Washington Oxi Day Foundation, будет присуждена украинской журналистке, правозащитнице и военной корреспондентке Виктории Рощиной, погибшей в российском плену. Об этом Маркарова написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Благодарим Oxi Day Foundation за признание героизма Виктории и возможность напомнить участникам будущей церемонии о высокой цене нашей свободы

– отметила Маркарова.

Фонд Oxi Day был основан в 2011 году в честь героизма греческого народа, который в 1940 году сказал "oxi" ("нет") ультиматуму гитлеровской Германии. С тех пор организация ежегодно отмечает современных героев, проявивших решимость и мужество в борьбе за свободу и демократические ценности.

Среди прошлых лауреатов – президент Владимир Зеленский (2022), организация Save Ukraine, спасающая детей, похищенных из Украины в россию, и певица Руслана Лыжичко, героиня Евромайдана.

В этом году мировое сообщество отдаст дань уважения Виктории Рощиной, которая, несмотря на смертельную опасность, документировала военные преступления и нарушения гуманитарного права на оккупированных территориях. В августе она уже была отмечена президентом Зеленским орденом Свободы (посмертно).

Вручение награды состоится в Вашингтоне на ежегодной церемонии Oxi Courage Awards, которая собирает ведущих деятелей из США и мира для чествования современных символов отваги.

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец получил официальное подтверждение от рф о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в плену. Она исчезла в августе 2023 года на оккупированной территории Украины.

В мае Верховная Рада поддержала обращение о присвоении журналистке Виктории Рощиной звания Героя Украины (посмертно). Решение поддержали 247 депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа отметил журналистку Викторию Рощину орденом Свободы. Она погибла в российском плену из-за пыток.

Степан Гафтко

