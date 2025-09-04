Украинская журналистка Виктория Рощина посмертно получит престижную международную награду за мужество
Киев • УНН
Украинская журналистка Виктория Рощина посмертно получит премию Oxi Courage Award от The Washington Oxi Day Foundation. Она погибла в российском плену, документируя военные преступления.
Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в этом году премия Oxi Courage Award, ежегодно вручаемая американским фондом The Washington Oxi Day Foundation, будет присуждена украинской журналистке, правозащитнице и военной корреспондентке Виктории Рощиной, погибшей в российском плену. Об этом Маркарова написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Благодарим Oxi Day Foundation за признание героизма Виктории и возможность напомнить участникам будущей церемонии о высокой цене нашей свободы
Фонд Oxi Day был основан в 2011 году в честь героизма греческого народа, который в 1940 году сказал "oxi" ("нет") ультиматуму гитлеровской Германии. С тех пор организация ежегодно отмечает современных героев, проявивших решимость и мужество в борьбе за свободу и демократические ценности.
Среди прошлых лауреатов – президент Владимир Зеленский (2022), организация Save Ukraine, спасающая детей, похищенных из Украины в россию, и певица Руслана Лыжичко, героиня Евромайдана.
В этом году мировое сообщество отдаст дань уважения Виктории Рощиной, которая, несмотря на смертельную опасность, документировала военные преступления и нарушения гуманитарного права на оккупированных территориях. В августе она уже была отмечена президентом Зеленским орденом Свободы (посмертно).
Вручение награды состоится в Вашингтоне на ежегодной церемонии Oxi Courage Awards, которая собирает ведущих деятелей из США и мира для чествования современных символов отваги.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец получил официальное подтверждение от рф о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в плену. Она исчезла в августе 2023 года на оккупированной территории Украины.
В мае Верховная Рада поддержала обращение о присвоении журналистке Виктории Рощиной звания Героя Украины (посмертно). Решение поддержали 247 депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа отметил журналистку Викторию Рощину орденом Свободы. Она погибла в российском плену из-за пыток.