Очільнику російської катівні, де вбили журналістку Вікторію Рощину, заочно повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 94 перегляди

СБУ, Нацполіція та Офіс генпрокурора заочно повідомили про підозру В'ячеславу Перевозкіну, начальнику СІЗО №3 у Пермському краї РФ. Його підозрюють у жорстокому поводженні, катуваннях та вбивстві української журналістки Вікторії Рощиної та мера Євгена Матвєєва.

Очільнику російської катівні, де вбили журналістку Вікторію Рощину, заочно повідомили про підозру

Служба безпеки, Національна поліція та Офіс генпрокурора заочно повідомили про підозру очільнику російської катівні, де убили українську журналістку Вікторію Рощину. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Йдеться про в’ячеслава перевозкіна, який з 22 липня 2024 року обіймає посаду начальника Федеральної казенної установи слідчий ізолятор № 3 Головного управління федеральної служби виконання покарань по Пермському краю рф.

У вересні 2024 року у вказаній катівні убили українську журналістку Вікторію Рощину та міського голову Дніпрорудненської територіальної громади Василівського району Запорізької області Євгена Матвєєва.

За матеріалами справи, смерть потерпілих настала внаслідок жорстокого поводження, катувань та ненадання необхідної медичної допомоги, що перебувало у прямому причинному зв’язку з діями та бездіяльністю керівництва слідчого ізолятора.

Загиблу журналістку Рощину тримали в одному з найжорстокіших ізоляторів рф - правозахисники 11.10.24, 14:34 • 15014 переглядiв

Як встановило розслідування, Перевозкін віддавав злочинні накази та свідомо допускав застосування фізичного й психологічного насильства щодо українців.

Українські правоохоронці задокументували й інші факти катувань, побиття, приниження людської гідності, незаконних "допитів", створення нелюдських умов утримання, а також умисного ненадання належної медичної допомоги незаконно утримуваним цивільним особам. Таке поводження мало системний, умисний та репресивний характер.

За матеріалами СБУ В’ячеславу Перевозкіну заочно повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
    • ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

      За вчинення вказаних злочинів йому загрожує довічне позбавлення волі.

      ЄС запровадив санкції проти керівництва СІЗО, де загинула українська журналістка Рощина20.11.25, 20:38 • 4346 переглядiв

      Ольга Розгон

      Війна в УкраїніКримінал та НП
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Довічне позбавлення волі
      Національна поліція України
      Запорізька область
      Служба безпеки України