Загиблу журналістку Рощину тримали в одному з найжорстокіших ізоляторів рф - правозахисники

росія утримувала українську журналістку Вікторію Рощину в одному з найжорстокіших ізоляторів Росії, де до полонених застосовують тортури. Про це заявила Медійна ініціатива за права людини, передає УНН.

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Правозахисники з'ясували, що українську журналістку утримували як мінімум у двох тюрмах: виправній колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі.

Обидва місця з перших місяців повномасштабного вторгнення росіяни використовують для утримання як українських військових, так і цивільних, зокрема, жінок. Вікторію утримували у Таганрозі принаймні з травня до вересня 2024 року. У камері-одиночці. Напередодні обміну 13 вересня 2024 року Рощину та ще мінімум одну жінку з Мелітополя вивезли з Таганрогу – зазначила виконавча директорка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко

Зазначається, що у виправній колонії № 77 у Бердянську також утримували греко-католицьких священників Івана Левицького та Богдана Гелету, яких повернули в Україну під час обміну 25 червня 2024 року. МІПЛ відомо, що у цьому місці утримання до бранців застосовують електрострум.

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Правозахисники підкреслюють, що СІЗО № 2 в Ростовській області, що розташоване у Таганрозі, серед колишніх полонених вважається одним із найжорстокіших ізоляторів у Росії. Саме сюди з квітня 2022 року почали етапувати захисників Маріуполя.

За спогадами звільнених військовополонених, охорона ізолятора в Таганрозі використовує три основні засоби для тортур — гумовий кийок, дерев’яний молоток та електрошокери. Полонених б’ють під час прийомки, щоденних обшуків і допитів. На допитах бранців змушують зізнатися у злочинах, які вони не вчиняли.

У МІПЛ додають, що у вересні 2022 року в слідчому ізоляторі, як свідчать бранці, змінилося керівництво. Причина — дві смерті військовополонених.

Після цього дехто зазначає, що умови покращилися. Утім катувати бранців не припинили, з’явилася лише одна відмінність — під час екзекуції присутній медик: коли полоненому стає зле, він дає йому пігулку - підсумували правозахисники.

Нагадаємо

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що найближчим часом рідним передадуть тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні.

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