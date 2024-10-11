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Погибшую журналистку Рощину держали в одном из самых жестоких изоляторов рф - правозащитники

Погибшую журналистку Рощину держали в одном из самых жестоких изоляторов рф - правозащитники

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 11:34  •  5595 просмотра

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Украинскую журналистку Викторию Рощину удерживали в СИЗО Таганрога, где применяют пытки. Правозащитники сообщили, что ее держали в одиночной камере как минимум с мая по сентябрь 2024 года.

россия удерживала украинскую журналистку Викторию Рощину в одном из самых жестоких изоляторов России, где к пленным применяют пытки. Об этом заявила Медийная инициатива за права человека, передает УНН.

Детали

Правозащитники выяснили, что украинскую журналистку удерживали как минимум в двух тюрьмах: исправительной колонии №77 в Бердянске и СИЗО №2 в Таганроге.

Оба места с первых месяцев полномасштабного вторжения россияне используют для содержания как украинских военных, так и гражданских, в частности, женщин. Викторию удерживали в Таганроге по крайней мере с мая по сентябрь 2024 года. В камере-одиночке. Накануне обмена 13 сентября 2024 года Рощину и еще минимум одну женщину из Мелитополя вывезли из Таганрога

- отметила исполнительный директор Медийной инициативы за права человека Татьяна Катриченко

Отмечается, что в исправительной колонии № 77 в Бердянске также удерживали греко-католических священников Ивана Левицкого и Богдана Гелету, которых вернули в Украину во время обмена 25 июня 2024 года. МИПЧ известно, что в этом месте содержания к пленникам применяют электроток. 

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Правозащитники подчеркивают, что СИЗО № 2 в Ростовской области, расположенное в Таганроге, среди бывших пленных считается одним из самых жестоких изоляторов в России. Именно сюда с апреля 2022 года начали этапировать защитников Мариуполя.

По воспоминаниям освобожденных военнопленных, охрана изолятора в Таганроге использует три основных средства для пыток - резиновую дубинку, деревянный молоток и электрошокеры. Пленных избивают во время приемки, ежедневных обысков и допросов. На допросах пленников заставляют признаться в преступлениях, которые они не совершали. 

В МИПЧ добавляют, что в сентябре 2022 года в следственном изоляторе, как свидетельствуют пленники, сменилось руководство. Причина - две смерти военнопленных. 

После этого некоторые отмечают, что условия улучшились. Впрочем, пытать пленников не прекратили, появилось лишь одно отличие - во время экзекуции присутствует медик: когда пленному становится плохо, он дает ему таблетку

- подытожили правозащитники. 

Напомним,

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что в ближайшее время родным передадут тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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