Віддав наказ про розстріл цивільних у Бучі: повідомлено про підозру військовослужбовцю рф
Київ • УНН
Прокурори повідомили про підозру командиру бойової машини рф за наказ розстріляти цивільний автомобіль у Бучі. Троє мирних жителів загинули внаслідок обстрілу з 30-мм гармати.
Прокурори повідомили про підозру у відданні наказу на умисне вбивство цивільних військовослужбовцю зс рф — командиру бойової машини одного з десантно-штурмових підрозділів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Дталі
За даними слідства, у березні 2022 року підозрюваний наказав екіпажу БМД-2 відкрити вогонь по цивільному автомобілю, у якому перебували троє мирних жителів, що намагалися евакуюватися.
Автомобіль не мав жодних ознак належності до військових об’єктів.
Екіпаж здійснив щонайменше 15 пострілів із 30-мм гармати, після зупинки авто вогонь було відкрито повторно.
Унаслідок обстрілу загинули водій та двоє пасажирів.
Очільнику російської катівні, де вбили журналістку Вікторію Рощину, заочно повідомили про підозру26.12.25, 15:38 • 3221 перегляд
"Йому інкриміновано віддання наказу на порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством цивільних (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Офіс Генпрокурора розпочав розслідування розстрілу двох українських військовополонених представниками ЗС РФ 27 грудня 2025 року в селі Шахове Покровського району. Окупанти змусили їх роздягнутися та розстріляли, що є грубим порушенням Женевських конвенцій.