12:27 • 1164 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 4456 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 8572 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 14338 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 16206 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 21881 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 22795 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 29860 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 30302 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 23170 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
Популярнi новини
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 23955 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 37151 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 45301 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 55873 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 165887 перегляди
Віддав наказ про розстріл цивільних у Бучі: повідомлено про підозру військовослужбовцю рф

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Прокурори повідомили про підозру командиру бойової машини рф за наказ розстріляти цивільний автомобіль у Бучі. Троє мирних жителів загинули внаслідок обстрілу з 30-мм гармати.

Віддав наказ про розстріл цивільних у Бучі: повідомлено про підозру військовослужбовцю рф

Прокурори повідомили про підозру у відданні наказу на умисне вбивство цивільних військовослужбовцю зс рф — командиру бойової машини одного з десантно-штурмових підрозділів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Дталі

За даними слідства, у березні 2022 року підозрюваний наказав екіпажу БМД-2 відкрити вогонь по цивільному автомобілю, у якому перебували троє мирних жителів, що намагалися евакуюватися.

Автомобіль не мав жодних ознак належності до військових об’єктів.

Екіпаж здійснив щонайменше 15 пострілів із 30-мм гармати, після зупинки авто вогонь було відкрито повторно.

Унаслідок обстрілу загинули водій та двоє пасажирів.

Очільнику російської катівні, де вбили журналістку Вікторію Рощину, заочно повідомили про підозру26.12.25, 15:38 • 3221 перегляд

"Йому інкриміновано віддання наказу на порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством цивільних (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Офіс Генпрокурора розпочав розслідування розстрілу двох українських військовополонених представниками ЗС РФ 27 грудня 2025 року в селі Шахове Покровського району. Окупанти змусили їх роздягнутися та розстріляли, що є грубим порушенням Женевських конвенцій.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)