Віддав наказ про розстріл цивільних у Бучі: повідомлено про підозру військовослужбовцю рф

Прокурори повідомили про підозру у відданні наказу на умисне вбивство цивільних військовослужбовцю зс рф — командиру бойової машини одного з десантно-штурмових підрозділів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За даними слідства, у березні 2022 року підозрюваний наказав екіпажу БМД-2 відкрити вогонь по цивільному автомобілю, у якому перебували троє мирних жителів, що намагалися евакуюватися.

Автомобіль не мав жодних ознак належності до військових об’єктів.

Екіпаж здійснив щонайменше 15 пострілів із 30-мм гармати, після зупинки авто вогонь було відкрито повторно.

Унаслідок обстрілу загинули водій та двоє пасажирів.

"Йому інкриміновано віддання наказу на порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством цивільних (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Офіс Генпрокурора розпочав розслідування розстрілу двох українських військовополонених представниками ЗС РФ 27 грудня 2025 року в селі Шахове Покровського району. Окупанти змусили їх роздягнутися та розстріляли, що є грубим порушенням Женевських конвенцій.