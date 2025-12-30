Франция отложила запрет на пластиковые стаканчики на четыре года

Правительство Франции во вторник отложило запрет на одноразовые пластиковые стаканчики на четыре года — до 2030 года — из-за трудностей с поиском альтернатив. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Подробности

Запрет должен был вступить в силу 1 января, однако Министерство экологического перехода заявило, что результаты недавнего пересмотра «технической возможности устранения пластика из стаканчиков» оправдывают перенос срока.

В официальном декрете министерство сообщило, что в 2028 году будет проведен новый пересмотр «прогресса в замене одноразовых пластиковых стаканчиков». Также отмечается, что запрет теперь вступит в силу 1 января 2030 года, после чего компаниям дадут 12 месяцев для утилизации имеющихся запасов.

В течение последнего десятилетия Франция постепенно вводила запреты на одноразовые пластиковые изделия на фоне усиления предупреждений экологических активистов относительно их влияния на реки и океаны.

Закон 2020 года установил крайний срок — 2040 год — для полного устранения всех одноразовых пластиковых изделий. В 2022 году был введен запрет на пластиковые пакеты для фасовки менее 1,5 килограмма 30 видов фруктов и овощей, что существенно изменило привычки покупателей в супермаркетах.

Отсрочка запрета является «очередным шагом назад в борьбе с пластиковым загрязнением под давлением лоббистских групп - заявила Манон Ришер, пресс-секретарь экологической организации Zero Waste France.

По ее словам, «аргумент относительно технической осуществимости является шатким», ведь решения существуют, но не были широко внедрены из-за нехватки инвестиций и недостаточной нормативной базы.

Влияет на здоровье от младенцев до пожилых людей: «пластиковый кризис» стоит 1,5 трлн долларов и давит на мир

Экологические активисты отмечают, что отказ от одноразового пластика происходит слишком медленно.

В начале 2024 года организации Zero Waste France, Surfrider Foundation Europe, Les Amis de la Terre, France Nature Environnement и No Plastic in my Sea в своем отчете оценили реализацию закона 2020 года как неудовлетворительную.

Они указали на меры, которые так и не были внедрены, а также на правительственные декреты, ограничившие эффективность закона.

Тем временем правительственное агентство по защите прав потребителей DGCCRF сообщило в отчете, обнародованном в прошлом году, что почти пятая часть из примерно 100 компаний, проверенных в 2023 году, нарушали правила относительно производства или использования одноразовых пластиковых изделий.

Следователи агентства заявили, что некоторые компании продавали товары как «безпластиковые», хотя на самом деле они содержали пластик, а другие изменяли название продукции, пытаясь обойти запрет.

Европарламент ввел жесткие ограничения на загрязнение воздуха пластиковыми гранулами