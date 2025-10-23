$41.760.01
12:16
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом
11:30
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Эксклюзив
09:30
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
23 октября, 07:25
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
23 октября, 07:22
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
Европарламент ввел жесткие ограничения на загрязнение воздуха пластиковыми гранулами

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Европейский парламент принял новые правила для сокращения загрязнения микропластиком от пластиковых гранул. Компании, производящие, транспортирующие или перерабатывающие гранулы, будут нести ответственность за разливы и утечки.

Европарламент ввел жесткие ограничения на загрязнение воздуха пластиковыми гранулами

Европейский парламент окончательно принял новые правила, направленные на сокращение загрязнения окружающей среды микропластиком, возникающим из-за утечек так называемых пластиковых гранул – крошечных частиц, из которых изготавливают большинство пластиковых изделий. Об этом сообщают европейские СМИ, пишет УНН.

Детали

Эти правила означают, что компании больше не могут сказать: "Это был не я". Мы считаем их ответственными – они должны предупреждать власти 

– подчеркнул евродепутат Сезар Луэна, курировавший принятие законопроекта.

Согласно новому регламенту, компании, производящие, транспортирующие или перерабатывающие пластиковые гранулы (нурдлы), будут нести ответственность за разливы и утечки, загрязняющие окружающую среду.

Дикие пчелы и бабочки в Европе на грани исчезновения - Международный союз охраны природы12.10.25, 18:13 • 4688 просмотров

Европейская комиссия подсчитала, что ежегодно в природу из 27 стран ЕС попадает до 180 тысяч тонн таких гранул – эквивалент 20 грузовиков ежедневно. Они часто оказываются на пляжах и в океанах, нанося вред морской экосистеме.

Новые обязательства для бизнеса

Транспортные компании должны немедленно сообщать об утечках, локализовать их и, при необходимости, проводить очистку. В течение 30 дней они должны представить оценку объемов микропластика, попавшего в окружающую среду. Все перевозчики более 5 тонн гранул в год в пределах ЕС – независимо от страны регистрации – подпадают под действие новых правил. Производители и логистические компании обязаны обеспечить надежную упаковку и маркировку грузов, а также оценивать риски утечек.

Бразилия разрешила бурение нефтяной скважины вблизи Амазонки накануне климатического саммита21.10.25, 18:07 • 3090 просмотров

Для выполнения требований предусмотрен переходный период: два года для сухопутных перевозчиков и три года для морских компаний, которым ранее пытались предоставить исключение.

Это решение стало еще одним шагом в рамках Европейского зеленого курса, который имеет целью к 2030 году уменьшить уровень пластикового загрязнения в регионе до минимума.

Европа несет убытки из-за экстремальной погоды: более чем вдвое выросли потери, также деградирует экология - отчет29.09.25, 13:57 • 2621 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости МираПогода и окружающая среда
Европейский парламент
Европейская комиссия
Бразилия