Европарламент ввел жесткие ограничения на загрязнение воздуха пластиковыми гранулами
Киев • УНН
Европейский парламент принял новые правила для сокращения загрязнения микропластиком от пластиковых гранул. Компании, производящие, транспортирующие или перерабатывающие гранулы, будут нести ответственность за разливы и утечки.
Европейский парламент окончательно принял новые правила, направленные на сокращение загрязнения окружающей среды микропластиком, возникающим из-за утечек так называемых пластиковых гранул – крошечных частиц, из которых изготавливают большинство пластиковых изделий. Об этом сообщают европейские СМИ, пишет УНН.
Детали
Эти правила означают, что компании больше не могут сказать: "Это был не я". Мы считаем их ответственными – они должны предупреждать власти
Согласно новому регламенту, компании, производящие, транспортирующие или перерабатывающие пластиковые гранулы (нурдлы), будут нести ответственность за разливы и утечки, загрязняющие окружающую среду.
Дикие пчелы и бабочки в Европе на грани исчезновения - Международный союз охраны природы12.10.25, 18:13 • 4688 просмотров
Европейская комиссия подсчитала, что ежегодно в природу из 27 стран ЕС попадает до 180 тысяч тонн таких гранул – эквивалент 20 грузовиков ежедневно. Они часто оказываются на пляжах и в океанах, нанося вред морской экосистеме.
Новые обязательства для бизнеса
Транспортные компании должны немедленно сообщать об утечках, локализовать их и, при необходимости, проводить очистку. В течение 30 дней они должны представить оценку объемов микропластика, попавшего в окружающую среду. Все перевозчики более 5 тонн гранул в год в пределах ЕС – независимо от страны регистрации – подпадают под действие новых правил. Производители и логистические компании обязаны обеспечить надежную упаковку и маркировку грузов, а также оценивать риски утечек.
Бразилия разрешила бурение нефтяной скважины вблизи Амазонки накануне климатического саммита21.10.25, 18:07 • 3090 просмотров
Для выполнения требований предусмотрен переходный период: два года для сухопутных перевозчиков и три года для морских компаний, которым ранее пытались предоставить исключение.
Это решение стало еще одним шагом в рамках Европейского зеленого курса, который имеет целью к 2030 году уменьшить уровень пластикового загрязнения в регионе до минимума.
Европа несет убытки из-за экстремальной погоды: более чем вдвое выросли потери, также деградирует экология - отчет29.09.25, 13:57 • 2621 просмотр