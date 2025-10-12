$41.510.00
Дикие пчелы и бабочки в Европе на грани исчезновения - Международный союз охраны природы

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Обновленный Красный список МСОП свидетельствует, что 10% диких пчел и 15% бабочек в Европе находятся под угрозой исчезновения. Потеря среды обитания, пестициды и изменения климата угрожают не только насекомым, но и продовольственной безопасности и биоразнообразию континента.

Дикие пчелы и бабочки в Европе на грани исчезновения - Международный союз охраны природы

Обновленный Красный список МСОП показывает, что 10% диких пчел и 15% бабочек в Европе оказались под угрозой исчезновения. Потеря среды обитания, пестициды и изменения климата ставят под риск не только насекомых, но и продовольственную безопасность и биоразнообразие континента, пишет УНН со ссылкой на Corriere.

Детали

Международный союз охраны природы (МСОП) обнародовал новое предупреждение о состоянии опылителей в Европе, в частности диких пчел. В своем обновленном Красном списке видов, находящихся под угрозой исчезновения, организация добавила почти 100 новых видов диких пчел в категорию риска.

В целом, по оценкам, 10% диких пчел в Европе (по крайней мере 172 вида из 1928 оцененных) находятся под угрозой исчезновения. В 2014 году их было 77. Бабочкам не намного лучше. Новые оценки показывают, что 15% из них находятся под угрозой исчезновения: 65 из 442 оцененных видов, по сравнению с 37 видами, зарегистрированными в 2010 году. Более 40% бабочек, типичных для европейского региона, которые не встречаются больше нигде в мире, сейчас находятся под угрозой исчезновения или близки к ней. Предварительная оценка журчалок, которые по сути являются мухами-опылителями, проведенная в 2022 году, объявила, что 37% видов находятся под угрозой исчезновения.

Новое предупреждение было обнародовано во время Всемирного конгресса МСОП в Абу-Даби. Переоценка охватила широкий спектр видов — от пчел и бабочек до млекопитающих, амфибий, рептилий, пресноводных рыб, моллюсков, сапроксильных жуков и стрекоз. Наибольшее беспокойство вызывает сокращение численности именно опылителей, ведь они играют ключевую роль в сохранении биоразнообразия.

Опылители, такие как пчелы, журчалки и бабочки, являются спасательным кругом для нашего здоровья, наших продовольственных систем и нашей экономики. Они обеспечивают нас фруктами, овощами и семенами, которые нас питают. Четыре из пяти видов сельскохозяйственных культур и полевых цветов в ЕС зависят от опыления насекомыми

- подчеркивает Гретель Агилар, генеральный директор МСОП.

"Новая оценка показывает, что состояние сохранения диких пчел, бабочек и других опылителей Европы является катастрофическим. Для борьбы с этой угрозой необходимы срочные коллективные действия. Вместе с государствами-членами Европейская комиссия создала систему мониторинга опылителей на основе Регламента ЕС о восстановлении природы, которая поможет контролировать наш прогресс. Сейчас мы должны сосредоточиться на внедрении и сотрудничестве с государствами-членами для защиты наших опылителей", - отмечает Кессика Розвалл, европейский комиссар по вопросам окружающей среды.

До 90% цветочных растений в Европе зависят от опыления животными, в частности пчелами, которые очень разнообразны по количеству и видовому разнообразию. К сожалению, популяции диких пчел резко сокращаются и их нелегко заменить управляемыми колониями, которые составляют менее 1% существующих видов и отбираются за их способность производить мед или опылять сельскохозяйственные культуры. Если дикие пчелы исчезнут, под угрозой также окажется много диких растений, среди которых богатые на цветы луга и прекрасные виды орхидей — лишь несколько примеров

- добавил Денис Мишез, профессор Университета Монса и координатор группы оценивания.

Напомним

Ранее УНН писал, что исследование Бингемтонского университета выявило критическое сокращение популяции бабочек в США за последние 20 лет. Треть видов подверглась серьезному сокращению, что угрожает производству пищи и экосистемам.

Степан Гафтко

Новости Мира
Европейская комиссия
Абу-Даби
Европа
Соединённые Штаты