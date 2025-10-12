Дикі бджоли та метелики в Європі на межі зникнення - Міжнародний союз охорони природи

Оновлений Червоний список МСОП показує, що 10% диких бджіл та 15% метеликів у Європі опинилися під загрозою зникнення. Втрата середовища існування, пестициди та зміни клімату ставлять під ризик не лише комах, а й продовольчу безпеку та біорізноманіття континенту, пише УНН із посиланням на Corriere.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) оприлюднив нове попередження щодо стану запилювачів у Європі, зокрема диких бджіл. У своєму оновленому Червоному списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, організація додала майже 100 нових видів диких бджіл до категорії ризику.

Загалом, за оцінками, 10% диких бджіл у Європі (принаймні 172 види з 1928 оцінених) перебувають під загрозою зникнення. У 2014 році їх було 77. Метеликам не набагато краще. Нові оцінки показують, що 15% з них перебувають під загрозою зникнення: 65 з 442 оцінених видів, порівняно з 37 видами, зареєстрованими у 2010 році. Понад 40% метеликів, типових для європейського регіону, які не зустрічаються більше ніде у світі, зараз перебувають під загрозою зникнення або близькі до неї. Попередня оцінка журчалок, які по суті є мухами-запилювачами, проведена у 2022 році, оголосила, що 37 % видів перебувають під загрозою зникнення.

Нове попередження було оприлюднене під час Всесвітнього конгресу МСОП в Абу-Дабі. Переоцінка охопила широкий спектр видів - від бджіл і метеликів до ссавців, амфібій, рептилій, прісноводних риб, молюсків, сапроксильних жуків та бабок. Найбільше занепокоєння викликає скорочення чисельності саме запилювачів, адже вони відіграють ключову роль у збереженні біорізноманіття.

Запилювачі, такі як бджоли, журчалки та метелики, є рятівним колом для нашого здоров'я, наших продовольчих систем та нашої економіки. Вони забезпечують нас фруктами, овочами та насінням, які нас живлять. Чотири з п'яти видів сільськогосподарських культур та польових квітів у ЄС залежать від запилення комахами

"Нова оцінка показує, що стан збереження диких бджіл, метеликів та інших запилювачів Європи є катастрофічним. Для боротьби з цією загрозою необхідні термінові колективні дії. Разом з державами-членами Європейська комісія створила систему моніторингу запилювачів на основі Регламенту ЄС про відновлення природи, яка допоможе контролювати наш прогрес. Зараз ми повинні зосередитися на впровадженні та співпраці з державами-членами для захисту наших запилювачів", - зазначає Кессіка Розвалл , європейський комісар з питань довкілля.

До 90% квіткових рослин у Європі залежать від запилення тваринами, зокрема бджолами, які дуже різноманітні за кількістю та видовим різноманіттям. На жаль, популяції диких бджіл різко скорочуються і їх нелегко замінити керованими колоніями, які складають менше 1% існуючих видів і відбираються за їхню здатність виробляти мед або запилювати сільськогосподарські культури. Якщо дикі бджоли зникнуть, під загрозою також опиниться багато диких рослин, серед яких багаті на квіти луки та прекрасні види орхідей — лише кілька прикладів