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Популяція метеликів у США зменшилась на 22% - що це означає для екосистеми?

Київ • УНН

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Дослідження Бінгемтонського університету виявило критичне скорочення популяції метеликів у США за останні 20 років. Третина видів зазнала серйозного скорочення, що загрожує виробництву їжі та екосистемам.

Популяція метеликів у США зменшилась на 22% - що це означає для екосистеми?

Популяція метеликів у США скоротилася більш ніж на п'яту частину протягом початку 21 століття. Про це свідчить нове дослідження, вчені називають тенденцію "тривожною".

Передає УНН із посиланням на ВВС та Science.

Метелики всіх видів зникають у Сполучених Штатах

Чисельність метеликів у США скоротилася на 22% за 20 років. Про це ідеться у висновку Бінгемтонського університету в Нью-Йорку, на основі  дослідження періоду між 2000 і 2020 роками.

Багато демонстрували надзвичайні втрати - 107 видів зменшилися більш ніж на 50% Третина видів зазнала серйозного скорочення. Деякі, наприклад, шкіпер Джулії, втратили понад 90% своїх популяцій.

Масштабні і "тривожні" втрати віщують більш широкі екологічні загрози і підкреслюють нагальну потребу в природоохоронних заходах, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science.

Основні причини та важливість комах

На думку дослідників, основними причинами скороченння чисельності метеликів є втрата середовища існування, пестициди та зміна клімату.

Метелики є важливими запилювачами, підтримуючими рослинами та культурами. 

Експерти кажуть, що їх зменшення може порушити виробництво їжі та цілі екосистеми.

Вони також є індикаторами здоров’я навколишнього середовища: коли кількість метеликів падає, це сигналізує про проблеми для інших видів.

Люди часто спочатку думають про бджіл, але метелики (і мухи) відповідальні за 120 мільйонів доларів виробництва бавовни в Техасі

- ідеться у релізу Мічиганського державного університету.

Вчені кажуть, що їхня робота є важливим попередженням, що для підтримки метеликів та інших комах терміново необхідні зусилля щодо збереження як на місцевому, так і на національному рівнях.

Відновлення популяцій китів дозволить їм доживати до 200 років - дослідження02.01.25, 22:58 • 25991 перегляд

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