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Популяция бабочек в США уменьшилась на 22% - что это означает для экосистемы?

Киев • УНН

 • 11208 просмотра

Исследование Университета Бингемтона выявило критическое сокращение популяции бабочек в США за последние 20 лет. Треть видов испытала серьезное сокращение, что угрожает производству пищи и экосистемам.

Популяция бабочек в США уменьшилась на 22% - что это означает для экосистемы?

Популяция бабочек в США сократилась более чем на пятую часть в начале 21 века. Об этом свидетельствует новое исследование, учёные называют тенденцию "тревожной".

Передаёт УНН со ссылкой на BBC и Science.

Бабочки всех видов исчезают в Соединённых Штатах

Численность бабочек в США сократилась на 22% за 20 лет. Об этом говорится в выводах Бингемтонского университета в Нью-Йорке, на основе исследования периода между 2000 и 2020 годами.

Многие демонстрировали чрезвычайные потери - 107 видов сократились более чем на 50%. Треть видов испытала серьёзное сокращение. Некоторые, например, шкипер Джулии, потеряли более 90% своих популяций.

Масштабные и "тревожные" потери предвещают более широкие экологические угрозы и подчеркивают неотложную необходимость в природоохранных мерах, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Основные причины и важность насекомых

По мнению исследователей, основными причинами сокращения численности бабочек являются утрата среды обитания, пестициды и изменение климата.

Бабочки являются важными опылителями, поддерживающими растения и культуры. 

Эксперты говорят, что их сокращение может нарушить производство пищи и целые экосистемы.

Они также являются индикаторами здоровья окружающей среды: когда количество бабочек падает, это сигнализирует о проблемах для других видов.

Люди часто сначала думают о пчёлах, но бабочки (и мухи) ответственны за 120 миллионов долларов производства хлопка в Техасе

- говорится в релизе Мичиганского государственного университета.

Учёные говорят, что их работа является важным предупреждением о том, что для поддержки бабочек и других насекомых срочно необходимы усилия по сохранению как на местном, так и на национальном уровнях.

Восстановление популяций китов позволит им доживать до 200 лет - исследование02.01.25, 22:58 • 25971 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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