Популяция бабочек в США уменьшилась на 22% - что это означает для экосистемы?
Киев • УНН
Исследование Университета Бингемтона выявило критическое сокращение популяции бабочек в США за последние 20 лет. Треть видов испытала серьезное сокращение, что угрожает производству пищи и экосистемам.
Популяция бабочек в США сократилась более чем на пятую часть в начале 21 века. Об этом свидетельствует новое исследование, учёные называют тенденцию "тревожной".
Передаёт УНН со ссылкой на BBC и Science.
Бабочки всех видов исчезают в Соединённых Штатах
Численность бабочек в США сократилась на 22% за 20 лет. Об этом говорится в выводах Бингемтонского университета в Нью-Йорке, на основе исследования периода между 2000 и 2020 годами.
Многие демонстрировали чрезвычайные потери - 107 видов сократились более чем на 50%. Треть видов испытала серьёзное сокращение. Некоторые, например, шкипер Джулии, потеряли более 90% своих популяций.
Масштабные и "тревожные" потери предвещают более широкие экологические угрозы и подчеркивают неотложную необходимость в природоохранных мерах, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.
Основные причины и важность насекомых
По мнению исследователей, основными причинами сокращения численности бабочек являются утрата среды обитания, пестициды и изменение климата.
Бабочки являются важными опылителями, поддерживающими растения и культуры.
Эксперты говорят, что их сокращение может нарушить производство пищи и целые экосистемы.
Они также являются индикаторами здоровья окружающей среды: когда количество бабочек падает, это сигнализирует о проблемах для других видов.
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Учёные говорят, что их работа является важным предупреждением о том, что для поддержки бабочек и других насекомых срочно необходимы усилия по сохранению как на местном, так и на национальном уровнях.
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