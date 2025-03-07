Популяция бабочек в США уменьшилась на 22% - что это означает для экосистемы?

Популяция бабочек в США сократилась более чем на пятую часть в начале 21 века. Об этом свидетельствует новое исследование, учёные называют тенденцию "тревожной".

Передаёт УНН со ссылкой на BBC и Science.

Численность бабочек в США сократилась на 22% за 20 лет. Об этом говорится в выводах Бингемтонского университета в Нью-Йорке, на основе исследования периода между 2000 и 2020 годами.

Многие демонстрировали чрезвычайные потери - 107 видов сократились более чем на 50%. Треть видов испытала серьёзное сокращение. Некоторые, например, шкипер Джулии, потеряли более 90% своих популяций.

Масштабные и "тревожные" потери предвещают более широкие экологические угрозы и подчеркивают неотложную необходимость в природоохранных мерах, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

По мнению исследователей, основными причинами сокращения численности бабочек являются утрата среды обитания, пестициды и изменение климата.

Бабочки являются важными опылителями, поддерживающими растения и культуры.

Эксперты говорят, что их сокращение может нарушить производство пищи и целые экосистемы.

Они также являются индикаторами здоровья окружающей среды: когда количество бабочек падает, это сигнализирует о проблемах для других видов.

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