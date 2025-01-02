Восстановление популяций китов позволит им доживать до 200 лет - исследование

Гренландские киты могут быть не единственным видом, которому свойственно дожить до 200 лет. Исследователи обнаружили, что промышленная охота на крупных китов скрыла способность этих подводных гигантов доживать до большого возраста, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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Статья, опубликованная в журнале Science Advances, предполагает, что промышленная охота на крупных китов - кашалотов, синих, финвалов и гренландских китов - «замаскировала» способность этих подводных гигантов доживать до глубокой старости.

С 1990-х годов известно, что арктические гренландские киты, с их медленным метаболизмом, который обеспечивается холодными водами и большим количеством пищи, могут жить до 200 лет и более. На это также указывает датировка старых каменных гарпунов инуитов, найденных у гренландских китов, которые пережили предыдущие охоты.

Однако, новое исследование указывает на то, что такая же продолжительность жизни может быть и у гренландских китов и финвалов. Первые научные сообщения о «чрезвычайном долголетии» появились, когда ученые исследовали ушные пробки финвалов и синих китов, на которых охотились японские китобои в конце 1970-х годов. Подсчитав слои годового прироста ушных раковин, они обнаружили, что животным, которые, как считалось, доживали до 70 лет, было по меньшей мере 114 лет.

В то время это были самые старые задокументированные нечеловеческие млекопитающие, - говорят авторы исследования. «Этот сверхдлинный возраст не должен быть неожиданным. Киты - самые большие живые животные, а размер тела тесно связан с продолжительностью жизни, - говорится в сообщении.



Мораторий на охоту на крупных китов, введенный в 1982 году, способствовал увеличению популяций горбатых и финвалов. Ученые предполагают, что без хищнического истребления, киты могли бы восстановить свою естественную продолжительность жизни.

Природоохранники также утверждают, что прекратить китобойный промысел для таких стран, как Исландия и Япония, это еще более насущная причина.

Свои новые выводы ученые сделали, проанализировав продолжительность жизни двух похожих видов: южного кита, обитающего под экватором, и североатлантического кита, который когда-то был распространен у берегов Северной Европы, но сейчас почти полностью ограничен восточным побережьем США. Они обнаружили, что до 10% процветающих южных видов живут после 130 лет. Из северных видов, на которые охотятся, только 10% прожили более 47 лет.

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Популяция североатлантического гренландского кита, близкого родственника гренландки, сейчас настолько сократилась после интенсивного отлова в прошлом, когда он был «правильным» китом для охоты благодаря толстому слою подкожного жира, что уже не подлежит восстановлению.

По данным Массачусетского центра прибрежных исследований (CCS), который провел одно из самых длительных исследований популяции, находящейся под угрозой исчезновения, осталось лишь 372 особи.

Снижение генетической силы, столкновения кораблей, запутывание в рыболовных снастях, последствия изменения климата и звуковое загрязнение ослабили их до такой степени, что они были объявлены «функционально вымершими» в Восточной Атлантике, в то время как в западной части Атлантического океана популяция «не восстанавливается».

Долголетие является критически важным для видов, которые производят небольшое количество молодых особей. Поэтому смертность, вызванная человеком - когда-то охотой, а теперь морским промыслом - сокращает естественную продолжительность жизни и репродуктивный период китов настолько, что они оказываются под угрозой вымирания, - говорит доктор Чарльз «Сторми» Мейо, старший научный сотрудник CCS.

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