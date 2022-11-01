Синие киты съедают 10 миллионов кусочков микропластика в день - исследование

Детали

Крошечные фрагменты пластика были обнаружены повсюду, от самых глубоких океанов до самых высоких гор, и даже внутри человеческих органов и крови.

Теперь моделирование, опубликованное журнале Nature Communications, оценило, сколько киты поглощают микропластика.

Исследовательская группа под руководством США повесила метки на 191 синего, финнового и горбатого кита, обитающих у побережья Калифорнии, чтобы наблюдать за их перемещениями.

"По сути, это как Apple Watch, только на спине у кита", - сказала исследователь из Калифорнийского государственного университета в Фуллертоне и первый автор исследования Ширел Кахане-Раппорт.

Киты в основном кормятся на глубине от 50 до 250 метров, где находится "самая большая концентрация микропластика в толще воды", сказала Кахане-Раппорт AFP.

Затем исследователи оценили размер и количество пищи, которую киты ели ежедневно, и то, что было отфильтровано, смоделировав три различных сценария.

При наиболее вероятном сценарии синие киты съедали до 10 миллионов кусочков микропластика в день.

При 90-120-дневном ежегодном нагульном сезоне это составляет более миллиарда штук в год.

Исследование показало, что самое большое животное, когда-либо жившее на Земле, также, вероятно, является крупнейшим потребителем микропластика, съедая до 43,6 кг в день.

По оценкам, горбатые киты съедают около четырех миллионов штук в день.

"Это беспокоит нас, — сказала Кахане-Раппорт, — потому что люди едят эту добычу. Мы также едим анчоусы и сардины".

Теперь, когда исследователи знают, сколько микропластика потребляют киты, они стремятся определить, какой вред он может нанести.