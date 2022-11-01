Сині кити з'їдають 10 мільйонів шматочків мікропластику на день - дослідження

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Крихітні фрагменти пластику були виявлені всюди, від найглибших океанів до найвищих гір, і навіть усередині людських органів та крові.

Тепер моделювання, опубліковане журналі Nature Communications, оцінило, скільки кити поглинають мікропластику.

Дослідницька група під керівництвом США повісила мітки на 191 синього, фінового та горбатого кита, що мешкають біля узбережжя Каліфорнії, щоб спостерігати за їх переміщеннями.

"По суті, це як Apple Watch, тільки на спині у кита", - сказала дослідник з Каліфорнійського державного університету у Фуллертоні та перший автор дослідження Ширел Кахане-Раппорт.

Кити в основному годуються на глибині від 50 до 250 метрів, де знаходиться "найбільша концентрація мікропластику в товщі води", сказала Кахане-Раппорт AFP.

Потім дослідники оцінили розмір і кількість їжі, яку кити їли щодня, і те, що було відфільтровано, змоделювавши три різні сценарії.

За найбільш ймовірного сценарію сині кити з'їдали до 10 мільйонів шматочків мікропластику на день.

За 90-120-денний щорічний нагульний сезон це становить понад мільярд штук на рік.

Дослідження показало, що найбільша тварина, яка будь-коли жила на Землі, також, ймовірно, є найбільшим споживачем мікропластику, з'їдаючи до 43,6 кг на день.

За оцінками, горбаті кити з'їдають близько чотирьох мільйонів штук на день.

"Це турбує нас, — сказала Кахане-Раппорт, — бо люди їдять цю здобич. Ми також їмо анчоуси та сардини".

Тепер, коли дослідники знають, скільки мікропластику споживають кити, вони прагнуть визначити, яку шкоду він може завдати.