Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
Полярники показали, как прыгают киты в Антарктиде
Ночью ПВО сбила пять вражеских беспилотников - Генштаб
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб
Лубинец обвинил Красный Крест в подыгрывании российской агрессии
Mercedes-Benz заявил, что Министерство юстиции США прекратило расследование скандала с дизельными выбросами
ВВС: Германия борется с волной шпионских угроз со стороны России и Китая
28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на японских островах Бонин
Панораму на гору Фудзияму закроют для борьбы с туризмом
В Николаеве прогремели взрывы
Популярные
28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье
Телескоп Джеймс Уэбб начал изучать экзопланету, где найдены признаки жизни
Оккупанты захватили Бердичи - DeepState
Дания закупит оружие для Украины у отечественных производителей на $28,6 млн
В Киевской области работали силы ПВО
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Полярники показали, как прыгают киты в Антарктиде
Полярные исследователи из Национального антарктического научного центра зафиксировали, как молодой горбатый кит выпрыгивает из воды в Антарктиде - поведение, известное как брейкинг, которое помогает китам избавляться от паразитов и общаться.
Ночью ПВО сбила пять вражеских беспилотников - Генштаб
Украинская система противовоздушной обороны сбила все 4 беспилотника "Шахид" и 5 неустановленных беспилотников, запущенных российскими войсками во время ночной атаки.
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб
Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 16 ударов по местам сосредоточения живой силы противника, а ракетные войска уничтожили 1 пункт управления и 2 радиолокационные станции противника.
Лубинец обвинил Красный Крест в подыгрывании российской агрессии
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвиняет Международную федерацию Красного Креста в поддержке российской агрессии из-за неспособности осудить действия Российского Красного Креста на оккупированных украинских территориях и его сотрудничество с субъектами, попавшими под санкции.
Mercedes-Benz заявил, что Министерство юстиции США прекратило расследование скандала с дизельными выбросами
Mercedes-Benz сообщает, что Министерство юстиции США завершило расследование скандала с выбросами дизельных двигателей, не выдвинув обвинений против компании.
ВВС: Германия борется с волной шпионских угроз со стороны России и Китая
Германия борется с волной подозрений в российском и китайском шпионаже: в апреле были арестованы шесть подозреваемых шпионов, среди которых помощник депутата Европарламента, обвиняемый в шпионаже в пользу Китая, двое граждан Германии российского происхождения, подозреваемых в саботаже военной помощи Украине, а также трое немцев, которые планировали передать китайской разведке проекты двигателей.
28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье
Событие было основано в 2003 году Международной организацией труда. Борьба наемных работников за свои права началась в Великобритании во время промышленной революции.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на японских островах Бонин
Вблизи японских островов Бонин на глубине 503,2 км произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, но предупреждение о цунами не было объявлено.
Панораму на гору Фудзияму закроют для борьбы с туризмом
Власти Японии заблокируют одно из самых известных мест для фотографий возле горы Фудзи, чтобы бороться с плохим поведением туристов, в частности, с мусором и нелегальной парковкой.
В Николаеве прогремели взрывы
В городе Николаев, Украина, прогремели взрывы, по словам мэра города, который сообщил, что детали выясняются, а в регионе объявлена воздушная тревога.