Полярники показали, как прыгают киты в Антарктиде

Киты нередко выныривают из воды, но увидеть это действо человеку выдается не так часто, полярники из Национального антарктического научного центра записали это зрелище, передает УНН.

Детали

Как пояснили ученые, на видео из воды выныривает молодой представитель горбачей - его считают одним из самых прыгучих представителей подотряда усатых китов.

По данным NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США), прыжки китов над водой являются одним из двадцати действий, присущих этим животным.

На английском это называется breaching whale - то есть кит, вырывающийся из воды. Он может выпрыгнуть полностью (когда над поверхностью появляется больше половины тела животного) или частично. Также во время прыжков бывают разные типы оборотов - по часовой стрелке, против нее или вообще без поворота, когда кит падает на спину или бок объясняют ученые со станции Академик Вернадский.

Ученые предполагают, что такое поведение имеет несколько объяснений.

Прежде всего киты стремятся избавиться от паразитов, которые массово живут на их коже, уменьшить раздражение от них и "почесаться" о воду.

Вторая версия: прыжки - это способ коммуникации. Поскольку звук прыжка слышно достаточно далеко, то его могут использовать как сигнал.

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