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Полярники показали, як стрибають кити в Антарктиді

Полярники показали, як стрибають кити в Антарктиді

Київ • УНН

 • 26619 перегляди

Полярні дослідники з Національного антарктичного наукового центру зафіксували, як молодий горбатий кит вистрибує з води в Антарктиді - поведінка, відома як брейкінг, що допомагає китам позбуватися паразитів і спілкуватися.

Кити нерідко виринають з води, але побачити це дійство людині видається не так часто, полярники з Національного антарктичного наукового центру записали це видовище, передає УНН.

Деталі

Як пояснили науковці, на відео з води виринає молодий представник горбанів – його вважають одним з найбільш стрибучих представників підряду вусатих китів.

За даними NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США), стрибки китів над водою є однією з двадцяти дій, притаманних цим тваринам.

Англійською це називається breaching whale – тобто кит, що виривається з води. Він може вистрибнути повністю (коли над поверхнею з'являється більше половини тіла тварини) або частково. Також під час стрибків бувають різні типи обертів – за годинниковою стрілкою, проти неї або взагалі без повороту, коли кит падає на спину чи бік

пояснюють вчені зі станції Академік Вернадський.

Науковці припускають, що така поведінка має кілька пояснень.

Перш за все кити прагнуть позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них й "почухатися" об воду.

Друга версія: стрибки – це спосіб комунікації. Оскільки звук стрибка чутно досить далеко, то його можуть використовувати як сигнал.

Українські полярники показали три види пінгвінів, які живуть поблизу станції "Академік Вернадський"25.04.24, 19:29 • 116195 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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