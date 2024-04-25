Украинские полярники показали три вида пингвинов, которые живут вблизи станции "Академик Вернадский"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  123961 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  142355 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  149175 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  135985 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  119447 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105032 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102598 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137559 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157988 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154444 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  555560 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  470449 просмотра

Украинские полярники показали три вида пингвинов, которые живут вблизи станции "Академик Вернадский"

Во Всемирный день пингвина украинские исследователи показали, что в окрестностях научной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде гнездятся 3 вида пингвинов рода Pygoscelis - субантарктические, антарктические и пингвины Адели.

УНН Lite •   •  4555 просмотра
Украинские полярники показали три вида пингвинов, которые живут вблизи станции "Академик Вернадский"

Катар будет вести переговоры с рф по возвращению незаконно задержанных гражданских украинцев

Катар согласился принять участие в переговорах с россией по возвращению украинских гражданских лиц, незаконно задержанных рф.

политика •   •  3827 просмотра
Катар будет вести переговоры с рф по возвращению незаконно задержанных гражданских украинцев

Удар рф по Балаклее: количество пострадавших возросло до 8

Восемь человек получили ранения в результате российского ракетного удара по железнодорожной станции Балаклея во время следования пассажирского поезда.

Война •   •  4877 просмотра
Удар рф по Балаклее: количество пострадавших возросло до 8

войска рф весь день атакуют Донецкую область: пять человек погибли, еще 8 ранены

По меньшей мере 5 гражданских лиц погибли и еще 8 получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов в течение дня 25 апреля 2024 года.

Война •   •  5460 просмотра
войска рф весь день атакуют Донецкую область: пять человек погибли, еще 8 ранены

россияне 17 раз атаковали Никопольщину: четыре человека ранены, есть разрушения

Российские войска 17 раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, ранив по меньшей мере 4 человек и нанеся ущерб инфраструктуре и частной собственности.

Общество •   •  7668 просмотра
россияне 17 раз атаковали Никопольщину: четыре человека ранены, есть разрушения

Министр аграрной политики Сольский подал в отставку

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку. Верховная Рада получила его заявление об отставке.

политика •   •  7487 просмотра
Министр аграрной политики Сольский подал в отставку

Предложение США по замороженным росактивам набирает популярность среди стран G7 - Reuters

Предложение США использовать будущие проценты от замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов для помощи в восстановлении Украины вместо их полной конфискации набирает обороты среди стран "Большой семерки", и чиновники стремятся достичь консенсуса по этому плану на предстоящем саммите в июне.

Война •   •  8211 просмотра
Предложение США по замороженным росактивам набирает популярность среди стран G7 - Reuters

Омбудсмен анонсировал возвращение группы украинских детей домой

Ожидается, что группа украинских детей вернется домой, о чем сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после встреч в Катаре. Детали не разглашаются до их безопасного возвращения в Украину.

Общество •   •  7042 просмотра
Омбудсмен анонсировал возвращение группы украинских детей домой

Евровидение-2024: организаторы показали, как в этом году выглядит главная сцена

Шведская телекомпания SVT обнародовала фото и детали удивительной сцены Malmö Arena, которая будет принимать 68-й песенный конкурс Евровидение.

Культура •   •  8055 просмотра
Евровидение-2024: организаторы показали, как в этом году выглядит главная сцена

Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка: российская сторона его уже прорабатывает

Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, которые подлежат возвращению из россии. Кроме того, обсудили вопрос возвращения так называемых "статусных" детей: детей-сирот, детей лишенных родительской опеки.

Война •   •  7980 просмотра
Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка: российская сторона его уже прорабатывает