Украинские полярники показали три вида пингвинов, которые живут вблизи станции "Академик Вернадский"

По случаю всемирного дня пингвинов, украинские исследователи показали какие виды обитают в районе научной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Детали

Ученые объясняют, что сейчас на планете 18 видов пингвинов, из которых 5 есть в Антарктике, а 3 гнездятся непосредственно вблизи украинской станции.

Все виды, обитающие в окрестностях украинской станции, принадлежат к одному роду Pygoscelis:

Pygoscelis papua - субантарктический пингвин;

Pygoscelis antarcticus - антарктический пингвин;

Pygoscelis adeliae - пингвин Адели.

Все они начинают брачный сезон антарктической весной и строят гнезда из камней. В них обычно откладывают 2 яйца, очень редко - 1 или 3. Птенцы появляются на свет чуть больше, чем через месяц.

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У этих видов оба партнера ответственно относятся к отцовству: по очереди высиживают яйца, а затем - оберегают и кормят птенцов. Также у них одинаковые враги, в частности морские леопарды и поморники

Отличает взамен птиц больше всего внешность. Субантарктические - самые большие и самые яркие. Они имеют рост до 81 см, красный клюв, белые пятна над глазами и словно одеты во фрак.

Тогда как, антарктические пингвины, несколько меньше - ростом до 77 см. Однако они имеют свою изюминку - тонкую черную полосу, пересекающую белый подбородок.

И самые маленькие среди троицы - пингвины Адели. Они растут до 75 см в высоту. Имеют полностью черную голову и бело-голубые глаза.

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Дополнение

Ученые подчеркнули, что в районе станции "Академик Вернадский" нечасто можно встретить соседство этих трех видов.

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Напомним

Украинские полярники в этом сезоне (с сентября по апрель) насчитали более 7 тысяч субантарктических пингвинов на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский".