Ученые выяснили, что антарктические пингвины засыпают 10 тысяч раз в день

Ученые, изучающие птиц на острове Кинг Джордж в Антарктиде, обнаружили, что арктические пингвины дремлют более 10 000 раз в день, что позволяет им постоянно следить за своими гнездами, защищая яйца и птенцов от хищников. Об этом говорится в статье издания techinsider, сообщает УНН.

В общей сложности птицы могут дремать 11 часов в день, ни разу не впадая в непрерывный сон.

Ранее ученые уже изучали птиц в неволе и заметили у них фрагментарный сон, который назвали "сонливостью". В ходе последнего исследования эксперты обнаружили, что этот фрагментарный сон сохранялся в течение всего дня, показывая, что пингвины не погружаются в глубокий сон.

В рамках новой работы пингвинов изучали в дикой природе, используя мониторинг электроэнцефалограммы и непрерывную видеосъемку. О микросне свидетельствовала активность мозга, связанная со сном, и закрытие глаз. Ученые также отметили небольшое увеличение глубины сна около полудня, когда риск нападения хищников минимален.

Исследования показали, что некоторые виды животных обычно спят очень мало и, кажется, без отрицательных последствий. Саванные слоны спят в среднем по два часа в день, и в основном стоя. Иногда они обходились без сна по 48 часов.

Большие фрегаты могут месяцами находиться в полете во время океанских миграций. В этот период они могут спать менее часа в сутки, продолжая заниматься навигацией и охотой. Когда они возвращаются в гнездо, то отсыпаются, дремля почти по 13 часов в сутки.

Интересно, что в некоторых случаях существуют половые различия, например, самцам плодовых мушек требуется более 10 часов сна в сутки, в то время как самки прекрасно обходятся четырьмя.