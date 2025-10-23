$41.760.01
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 16028 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 16415 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 25758 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 25964 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 23235 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 12011 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 14591 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16250 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
23 жовтня, 07:21 • 32176 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Європарламент запровадив жорсткі обмеження на забруднення повітря пластиковими гранулами

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Європейський парламент ухвалив нові правила для скорочення забруднення мікропластиком від пластикових гранул. Компанії, що виробляють, транспортують або переробляють гранули, нестимуть відповідальність за розливи та витоки.

Європарламент запровадив жорсткі обмеження на забруднення повітря пластиковими гранулами

Європейський парламент остаточно ухвалив нові правила, спрямовані на скорочення забруднення довкілля мікропластиком, що виникає через витоки так званих пластикових гранул – крихітних частинок, з яких виготовляють більшість пластикових виробів. Про це повідомляють європейські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Ці правила означають, що компанії більше не можуть сказати: "Це був не я". Ми вважаємо їх відповідальними – вони мають попереджати владу 

– наголосив євродепутат Сезар Луена, який курував ухвалення законопроєкту.

Згідно з новим регламентом, компанії, що виробляють, транспортують або переробляють пластикові гранули (нурдли), нестимуть відповідальність за розливи та витоки, які забруднюють навколишнє середовище.

Дикі бджоли та метелики в Європі на межі зникнення - Міжнародний союз охорони природи12.10.25, 18:13 • 4688 переглядiв

Європейська комісія підрахувала, що щороку в природу з 27 країн ЄС потрапляє до 180 тисяч тонн таких гранул – еквівалент 20 вантажівок щодня. Вони часто опиняються на пляжах та в океанах, завдаючи шкоди морській екосистемі.

Нові зобов’язання для бізнесу

Транспортні компанії повинні негайно повідомляти про витоки, локалізувати їх і, за потреби, проводити очищення. Протягом 30 днів вони мають подати оцінку обсягів мікропластику, який потрапив у довкілля. Усі перевізники понад 5 тонн гранул на рік у межах ЄС – незалежно від країни реєстрації – підпадають під дію нових правил. Виробники та логістичні компанії зобов’язані забезпечити надійне пакування та маркування вантажів, а також оцінювати ризики витоків.

Бразилія дозволила буріння нафтової свердловини поблизу Амазонки напередодні кліматичного саміту21.10.25, 18:07 • 3092 перегляди

Для виконання вимог передбачено перехідний період: два роки для сухопутних перевізників і три роки для морських компаній, яким раніше намагалися надати виняток.

Це рішення стало ще одним кроком у межах Європейського зеленого курсу, який має на меті до 2030 року зменшити рівень пластикового забруднення в регіоні до мінімуму.

Європа зазнає збитків через екстремальну погоду: більш ніж удвічі зросли втрати, також деградує екологія - звіт29.09.25, 13:57 • 2621 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини СвітуПогода та довкілля
Європейський парламент
Європейська комісія
Бразилія