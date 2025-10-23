Європарламент запровадив жорсткі обмеження на забруднення повітря пластиковими гранулами
Київ • УНН
Європейський парламент ухвалив нові правила для скорочення забруднення мікропластиком від пластикових гранул. Компанії, що виробляють, транспортують або переробляють гранули, нестимуть відповідальність за розливи та витоки.
Європейський парламент остаточно ухвалив нові правила, спрямовані на скорочення забруднення довкілля мікропластиком, що виникає через витоки так званих пластикових гранул – крихітних частинок, з яких виготовляють більшість пластикових виробів. Про це повідомляють європейські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Ці правила означають, що компанії більше не можуть сказати: "Це був не я". Ми вважаємо їх відповідальними – вони мають попереджати владу
Згідно з новим регламентом, компанії, що виробляють, транспортують або переробляють пластикові гранули (нурдли), нестимуть відповідальність за розливи та витоки, які забруднюють навколишнє середовище.
Дикі бджоли та метелики в Європі на межі зникнення - Міжнародний союз охорони природи12.10.25, 18:13 • 4688 переглядiв
Європейська комісія підрахувала, що щороку в природу з 27 країн ЄС потрапляє до 180 тисяч тонн таких гранул – еквівалент 20 вантажівок щодня. Вони часто опиняються на пляжах та в океанах, завдаючи шкоди морській екосистемі.
Нові зобов’язання для бізнесу
Транспортні компанії повинні негайно повідомляти про витоки, локалізувати їх і, за потреби, проводити очищення. Протягом 30 днів вони мають подати оцінку обсягів мікропластику, який потрапив у довкілля. Усі перевізники понад 5 тонн гранул на рік у межах ЄС – незалежно від країни реєстрації – підпадають під дію нових правил. Виробники та логістичні компанії зобов’язані забезпечити надійне пакування та маркування вантажів, а також оцінювати ризики витоків.
Бразилія дозволила буріння нафтової свердловини поблизу Амазонки напередодні кліматичного саміту21.10.25, 18:07 • 3092 перегляди
Для виконання вимог передбачено перехідний період: два роки для сухопутних перевізників і три роки для морських компаній, яким раніше намагалися надати виняток.
Це рішення стало ще одним кроком у межах Європейського зеленого курсу, який має на меті до 2030 року зменшити рівень пластикового забруднення в регіоні до мінімуму.
Європа зазнає збитків через екстремальну погоду: більш ніж удвічі зросли втрати, також деградує екологія - звіт29.09.25, 13:57 • 2621 перегляд