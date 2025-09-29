Європа зазнає збитків через екстремальну погоду: більш ніж удвічі зросли втрати, також деградує екологія - звіт

Загальний стан довкілля в Європі поки залишається на поганому рівні, незважаючи на деякий прогрес у боротьбі з викидами та забрудненням повітря. Серйозним викликом є ​​прискорення зміни клімату, але на економіку впливають також інші фактори, як-то невтішний стан ґрунтів та водойм. Передає УНН із посиланням на European Environment Agency (ЕЕА).

Деталі

За даними актуального звіту, в останні роки фінансові наслідки екстремальних погодних явищ лише посилилися. У період з 2020 по 2023 рік збитки економік країн Європи у 2,5 рази більші ніж у період з 2010 по 2019 рік.

Європейське агентство з охорони навколишнього середовища попереджає про необхідність впоратися з екологічними умовами, що залишаються поки на низькому рівні: зокрема є проблеми у контексті захисту ґрунтів і водойм, а також зафіксованою надмірною експлуатацією та вимиранням видів.

За останніми даними понад 80% охоронюваних середовищ існування перебувають у поганому або дуже поганому стані. Щодо ґрунтів - вказується невтішні майже 70%, що мають відношення до стану деградації. При цьому 62% водойм перебувають у екологічному стані, що слід характеризувати як мінімум незадовільним.

Отже, згідно з опублікованим звітом, перспективи стану довкілля викликають занепокоєння.

Коментують фахівці. Віце-президент Європейської комісії Тереза ​​Рібера зауважила про те, що природа руйнується, а наслідки зміни клімату посилюються. Представниця ЄК підкреслила, що захист природи – це необхідні інвестиції в конкурентоспроможність, стійкість та добробут людства.

Розширюючи дії зараз, ми можемо побудувати чистішу, справедливішу та стійкішу Європу для майбутніх поколінь. - зазначила вона.

Ще одне важливе звернення.

Ліна Юля-Мононен, виконавчий директор ЕЕА:

Ми не можемо дозволити собі знизити наші амбіції щодо клімату, довкілля та сталого розвитку. Наш звіт про стан довкілля, створений спільно з 38 країнами, чітко викладає науково обґрунтовані знання та демонструє, чому нам потрібно діяти. У Європейському Союзі ми маємо політику, інструменти та знання, а також багаторічний досвід спільної роботи для досягнення наших цілей сталого розвитку. Те, що ми робимо сьогодні, формуватиме наше майбутнє. - зазначено у повідомленні на сайті European Environment Agency.

Довідково

Незважаючи на критику, оцінки щодо прогресу у захисті довкілля підтверджуються. Наразі Європейський Союз є світовим лідером у захисті клімату. Викиди парникових газів з 1990 року у ЄС скоротилися на 37%. Цьому сприяло скорочення використання викопного палива (вугілля, нафти та газу). Крім того, досягнуто значного прогресу в покращенні якості повітря, переробці відходів та ефективності використання ресурсів, пише ORF.

Нагадаємо

24 вересня на Генасамблеї ООН відбувся саміт високого рівня з питань боротьби зі зміною клімату. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визначив ключову мету на найближче десятиліття - зупинити глобальне підвищення температури.