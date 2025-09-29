$41.480.01
Европа несет убытки из-за экстремальной погоды: более чем вдвое выросли потери, также деградирует экология - отчет

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Финансовые последствия экстремальных погодных явлений в Европе выросли в 2,5 раза в 2020-2023 годах по сравнению с предыдущим десятилетием. Более 80% охраняемых сред обитания и почти 70% почв находятся в плохом состоянии.

Европа несет убытки из-за экстремальной погоды: более чем вдвое выросли потери, также деградирует экология - отчет

Общее состояние окружающей среды в Европе пока остается на плохом уровне, несмотря на некоторый прогресс в борьбе с выбросами и загрязнением воздуха. Серьезным вызовом является ускорение изменения климата, но на экономику влияют также другие факторы, такие как неутешительное состояние почв и водоемов. Передает УНН со ссылкой на European Environment Agency (ЕЭА).

Детали

По данным актуального отчета, в последние годы финансовые последствия экстремальных погодных явлений только усилились. В период с 2020 по 2023 год убытки экономик стран Европы в 2,5 раза больше, чем в период с 2010 по 2019 год.

Европейское агентство по охране окружающей среды предупреждает о необходимости справиться с экологическими условиями, которые остаются пока на низком уровне: в частности, есть проблемы в контексте защиты почв и водоемов, а также зафиксированной чрезмерной эксплуатацией и вымиранием видов.

По последним данным, более 80% охраняемых сред обитания находятся в плохом или очень плохом состоянии. Что касается почв - указывается неутешительные почти 70%, имеющие отношение к состоянию деградации. При этом 62% водоемов находятся в экологическом состоянии, которое следует характеризовать как минимум неудовлетворительным.

Следовательно, согласно опубликованному отчету, перспективы состояния окружающей среды вызывают беспокойство.

Комментируют специалисты. Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера отметила, что природа разрушается, а последствия изменения климата усиливаются. Представительница ЕК подчеркнула, что защита природы – это необходимые инвестиции в конкурентоспособность, устойчивость и благополучие человечества.

Расширяя действия сейчас, мы можем построить более чистую, справедливую и устойчивую Европу для будущих поколений.

- отметила она.

Еще одно важное обращение.

Лина Юля-Мононен, исполнительный директор ЕЭА:

Мы не можем позволить себе снизить наши амбиции по климату, окружающей среде и устойчивому развитию. Наш отчет о состоянии окружающей среды, созданный совместно с 38 странами, четко излагает научно обоснованные знания и демонстрирует, почему нам нужно действовать. В Европейском Союзе у нас есть политика, инструменты и знания, а также многолетний опыт совместной работы для достижения наших целей устойчивого развития. То, что мы делаем сегодня, будет формировать наше будущее.

- указано в сообщении на сайте European Environment Agency.

Справочно

Несмотря на критику, оценки прогресса в защите окружающей среды подтверждаются. В настоящее время Европейский Союз является мировым лидером в защите климата. Выбросы парниковых газов с 1990 года в ЕС сократились на 37%. Этому способствовало сокращение использования ископаемого топлива (угля, нефти и газа). Кроме того, достигнут значительный прогресс в улучшении качества воздуха, переработке отходов и эффективности использования ресурсов, пишет ORF.

Напомним

24 сентября на Генассамблее ООН состоялся саммит высокого уровня по вопросам борьбы с изменением климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш определил ключевую цель на ближайшее десятилетие - остановить глобальное повышение температуры.

Игорь Тележников

