ООН назвала п'ять ключових аспектів для зупинки глобального потепління

Київ • УНН

 • 1528 перегляди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на саміті високого рівня з питань боротьби зі зміною клімату визначив ключову мету — зупинити глобальне підвищення температури. Він назвав п'ять нюансів, що впливають на зміни клімату, включаючи перехід на чисту енергію та зупинку знищення лісів.

ООН назвала п'ять ключових аспектів для зупинки глобального потепління

24 вересня на Генасамблеї ООН відбувся саміт високого рівня з питань боротьби зі зміною клімату. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визначив ключову мету на найближче десятиліття - зупинити глобальне підвищення температури. Про це інформує УНН з посиланням на виступ Гутерріша на Саміті, Організацію Об'єднаних Націй, допис Генсека ООН у соцмережі Х.

Деталі

За даними ООН, лідери понад 100 країн оголосили або підтвердили нові національні плани дій щодо клімату під час цього саміту.

Гутерріш підкреслив, що Паризька кліматична угода за останні 10 років змінила ситуацію на краще, оскільки прогнозоване підвищення глобальної температури знизилося з 4°С до менш ніж 3°С. Але нині потрібні нові плани - вже до 2035 року.

Гутерріш назвав п'ять нюансів, що впливають на зміни клімату:

  1. енергетика - це перше. "Викопне паливо все ще домінує. Ми повинні прискорити перехід на чисту енергію", — сказав посадовець;
    1. потрібно скоротити викиди метану;
      1. слід зупинити знищення лісів як найбільших природних поглиначів вуглецю;
        1. впроваджувати такі технології, що зменшать викиди від важкої промисловості;
          1. найбільше від кліматичної кризи страждають країни, що розвиваються, які найменше сприяли виникненню цієї кризи, тому варто допомогти таким державам фінансово.

            На кліматичному саміті #UNGA я закликав лідерів активізувати свої національні плани боротьби зі зміною клімату, щоб прискорити справедливий енергетичний перехід у всьому світі

            - йдеться у дописі Гуттеріша.

            Ще з тез генсека ООН:

            • минулого року інвестиції в чисту енергію були вдвічі більшими, ніж у викопне паливо, тож чиста енергія є конкурентоспроможною№
              • Китай досягнув своєї мети щодо вітрової та сонячної енергії на 2030 рік на 6 років раніше, ніж планувалося;
                • Індія досягла 50% електроенергії з не викопних джерел на 5 років раніше.

                  Нагадаємо

                  Президент США Дональд Трамп на 80-й сесії Генасамблеї ООН стверджував про "глобальне похолодання" та помилкові прогнози ООН щодо зміни клімату. Він також розкритикував вітрові електростанції, назвавши їх неефективними.

                  Віта Зеленецька

