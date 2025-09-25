ООН назвала п'ять ключових аспектів для зупинки глобального потепління

24 вересня на Генасамблеї ООН відбувся саміт високого рівня з питань боротьби зі зміною клімату. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визначив ключову мету на найближче десятиліття - зупинити глобальне підвищення температури. Про це інформує УНН з посиланням на виступ Гутерріша на Саміті, Організацію Об'єднаних Націй, допис Генсека ООН у соцмережі Х.

За даними ООН, лідери понад 100 країн оголосили або підтвердили нові національні плани дій щодо клімату під час цього саміту.

Гутерріш підкреслив, що Паризька кліматична угода за останні 10 років змінила ситуацію на краще, оскільки прогнозоване підвищення глобальної температури знизилося з 4°С до менш ніж 3°С. Але нині потрібні нові плани - вже до 2035 року.

Гутерріш назвав п'ять нюансів, що впливають на зміни клімату:

На кліматичному саміті #UNGA я закликав лідерів активізувати свої національні плани боротьби зі зміною клімату, щоб прискорити справедливий енергетичний перехід у всьому світі