Зміни клімату завдадуть росії збитків на трильйони рублів - розвідка

18 вересня, 19:49 • 16483 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 33256 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 27892 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 38193 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 51091 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 26241 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 22099 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 36907 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16725 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 55292 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Які светри обов'язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан
рф оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення ICAO про причетність до катастрофи MH17
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці гучні вибухи
Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 51077 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 36899 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 55284 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Велика Британія
Які светри обов'язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000
Fox News
TikTok
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Зміни клімату завдадуть росії збитків на трильйони рублів - розвідка

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Танення вічної мерзлоти та екстремальні явища коштуватимуть економіці рф трильйони рублів, вже постраждало до 60% будівель в Арктиці. Загальні збитки інфраструктурі перевищать 100 млрд доларів, а сумарні втрати для економіки рф оцінюються щонайменше у 5 трлн рублів до 2050 року.

Зміни клімату завдадуть росії збитків на трильйони рублів - розвідка

Танення вічної мерзлоти та зростання екстремальних природних явищ обійдуться російській економіці у трильйони рублів, від цього вже постраждали до 60 % будівель в Арктиці. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.

Деталі

Там вказують, що до середини століття лише втрати житлового фонду можуть сягнути 20,7 млрд доларів, а загальний збиток інфраструктурі перевищить 100 млрд доларів.

Сумарні втрати для економіки рф оцінюються щонайменше у 5 трлн рублів до 2050 року. Особливо коштовним буде утримання доріг у північних регіонах – від 422 до 865 млрд рублів щороку. Найбільші ризики загрожують Чукотці, Якутії та Магаданській області

- йдеться у повідомленні.

В СЗР зазначають, що проблеми виникають і в агросекторі рф: так, у південних регіонах очікується падіння врожайності зернових із втратами понад 100 млрд рублів на рік., при цьому часткове розширення виробництва в центральних і північних регіонах не зможе компенсувати цей дефіцит.

"Під загрозою опинилася навіть цифрова інфраструктура: до 2050 року до 30 % дата-центрів у московському регіоні можуть стати жертвами повеней, пожеж та сильних вітрів. Уже сьогодні збитки від стихійних лих становлять 900 мільярдів рублів щорічно. росія стрімко входить у фазу системної деградації інфраструктури, економіки та сільського господарства, а наслідки кліматичних змін лише поглиблюватимуть кризу", - додали у СЗР.

Нагадаємо

російський нафтопровідний монополіст "транснефть" попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Це пов'язано з атаками безпілотників, які скоротили нафтопереробні потужності росії майже на п'яту частину.

Дефіцит бюджету росії цьогоріч може зрости втричі - ГУР02.05.25, 21:54 • 13852 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Служба зовнішньої розвідки України
