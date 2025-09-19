Зміни клімату завдадуть росії збитків на трильйони рублів - розвідка
Танення вічної мерзлоти та екстремальні явища коштуватимуть економіці рф трильйони рублів, вже постраждало до 60% будівель в Арктиці. Загальні збитки інфраструктурі перевищать 100 млрд доларів, а сумарні втрати для економіки рф оцінюються щонайменше у 5 трлн рублів до 2050 року.
Танення вічної мерзлоти та зростання екстремальних природних явищ обійдуться російській економіці у трильйони рублів, від цього вже постраждали до 60 % будівель в Арктиці. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.
Там вказують, що до середини століття лише втрати житлового фонду можуть сягнути 20,7 млрд доларів, а загальний збиток інфраструктурі перевищить 100 млрд доларів.
Сумарні втрати для економіки рф оцінюються щонайменше у 5 трлн рублів до 2050 року. Особливо коштовним буде утримання доріг у північних регіонах – від 422 до 865 млрд рублів щороку. Найбільші ризики загрожують Чукотці, Якутії та Магаданській області
В СЗР зазначають, що проблеми виникають і в агросекторі рф: так, у південних регіонах очікується падіння врожайності зернових із втратами понад 100 млрд рублів на рік., при цьому часткове розширення виробництва в центральних і північних регіонах не зможе компенсувати цей дефіцит.
"Під загрозою опинилася навіть цифрова інфраструктура: до 2050 року до 30 % дата-центрів у московському регіоні можуть стати жертвами повеней, пожеж та сильних вітрів. Уже сьогодні збитки від стихійних лих становлять 900 мільярдів рублів щорічно. росія стрімко входить у фазу системної деградації інфраструктури, економіки та сільського господарства, а наслідки кліматичних змін лише поглиблюватимуть кризу", - додали у СЗР.
