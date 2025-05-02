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Дефіцит бюджету росії цьогоріч може зрости втричі - ГУР

Київ • УНН

 • 428 перегляди

За даними розвідки, дефіцит бюджету рф у 2025 році може сягнути 1,7% ВВП, що майже втричі більше за попередній прогноз через війну в Україні та санкції. Мінфін знизив прогноз ціни на нафту та збільшив інфляцію.

Дефіцит бюджету росії цьогоріч може зрости втричі - ГУР

Фінансисти держави-агресорки оновили прогнозовані оцінки бюджетного дефіциту на 2025 рік, збільшивши показник до 1,7% ВВП. Це майже втричі більше за попередній прогноз.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки МОУ в Telegram.

Деталі

За даними розвідки, казна росії може недорахуватися цього року понад 3,7 трлн рублів (майже 45 млрд доларів США).

Від’ємний баланс у бюджеті кремля — наслідок злочинної війни проти України, запроваджених проти агресора міжнародних економічних санкцій, а також падіння світових цін на нафту

 - йдеться у повідомленні.

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У своїх оновлених макропрогнозах мінфін росії також знизив очікуваний рівень вартості бареля нафти з $69,7 до $56, а рівень інфляції збільшив з 4,5% до 7,6%. Утім в реальності рівень інфляції на росії вже перевищує 10%. Під інфляційним тиском купівельна спроможність російського населення продовжує падати.

Восени 2025 року кремль планує черговий "блок поправок" до бюджету — схоже, що приховувати поглиблення фінансово-економічних проблем москві дедалі важче.

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Доповнення

У 2024 році бюджет на росії переписували кілька разів. Початковий дефіцит у 0,9% ВВП зріс до 1,7% до кінця року, що обернулося дірою у 3,485 трлн рублів (понад 42 млрд дол. США).

Погіршення фінансово-економічного становища на тлі затяжної злочинної війни проти України змушує путінських бухгалтерів та митарів посилювати податковий тиск всередині держави-агресора.

Лілія Набока

Лілія Набока

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