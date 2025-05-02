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Дефицит бюджета россии в этом году может вырасти в три раза – ГУР

Киев • УНН

 • 432 просмотра

По данным разведки, дефицит бюджета рф в 2025 году может достичь 1,7% ВВП, что почти в три раза больше предыдущего прогноза из-за войны в Украине и санкций. Минфин снизил прогноз цены на нефть и увеличил инфляцию.

Дефицит бюджета россии в этом году может вырасти в три раза – ГУР

Финансисты государства-агрессора обновили прогнозируемые оценки бюджетного дефицита на 2025 год, увеличив показатель до 1,7% ВВП. Это почти втрое больше предыдущего прогноза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки МОУ в Telegram.

Детали

По данным разведки, казна россии может недосчитаться в этом году более 3,7 трлн рублей (почти 45 млрд долларов США).

Отрицательный баланс в бюджете кремля - следствие преступной войны против Украины, введенных против агрессора международных экономических санкций, а также падения мировых цен на нефть - говорится в сообщении.

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр02.05.25, 08:30 • 51305 просмотров

В своих обновленных макропрогнозах минфин россии также снизил ожидаемый уровень стоимости барреля нефти с $69,7 до $56, а уровень инфляции увеличил с 4,5% до 7,6%. Впрочем, в реальности уровень инфляции на россии уже превышает 10%. Под инфляционным давлением покупательная способность российского населения продолжает падать.

Осенью 2025 года кремль планирует очередной "блок поправок" в бюджет — похоже, что скрывать углубление финансово-экономических проблем москве все труднее.

Центробанк рф внепланово поднял ключевую ставку до 12% годовых после падения рубля15.08.23, 11:29 • 813720 просмотров

Дополнение

В 2024 году бюджет на россии переписывали несколько раз. Первоначальный дефицит в 0,9% ВВП вырос до 1,7% к концу года, что обернулось дырой в 3,485 трлн рублей (более 42 млрд долл. США).

Ухудшение финансово-экономического положения на фоне затяжной преступной войны против Украины заставляет путинских бухгалтеров и мытарей усиливать налоговое давление внутри государства-агрессора.

Лилия Набока

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