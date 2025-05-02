Финансисты государства-агрессора обновили прогнозируемые оценки бюджетного дефицита на 2025 год, увеличив показатель до 1,7% ВВП. Это почти втрое больше предыдущего прогноза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки МОУ в Telegram.

Детали

По данным разведки, казна россии может недосчитаться в этом году более 3,7 трлн рублей (почти 45 млрд долларов США).

Отрицательный баланс в бюджете кремля - следствие преступной войны против Украины, введенных против агрессора международных экономических санкций, а также падения мировых цен на нефть - говорится в сообщении.

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В своих обновленных макропрогнозах минфин россии также снизил ожидаемый уровень стоимости барреля нефти с $69,7 до $56, а уровень инфляции увеличил с 4,5% до 7,6%. Впрочем, в реальности уровень инфляции на россии уже превышает 10%. Под инфляционным давлением покупательная способность российского населения продолжает падать.

Осенью 2025 года кремль планирует очередной "блок поправок" в бюджет — похоже, что скрывать углубление финансово-экономических проблем москве все труднее.

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Дополнение

В 2024 году бюджет на россии переписывали несколько раз. Первоначальный дефицит в 0,9% ВВП вырос до 1,7% к концу года, что обернулось дырой в 3,485 трлн рублей (более 42 млрд долл. США).

Ухудшение финансово-экономического положения на фоне затяжной преступной войны против Украины заставляет путинских бухгалтеров и мытарей усиливать налоговое давление внутри государства-агрессора.