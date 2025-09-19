Таяние вечной мерзлоты и экстремальные явления будут стоить экономике рф триллионы рублей, уже пострадало до 60% зданий в Арктике. Общий ущерб инфраструктуре превысит 100 млрд долларов, а суммарные потери для экономики рф оцениваются минимум в 5 трлн рублей к 2050 году.

Таяние вечной мерзлоты и рост экстремальных природных явлений обойдутся российской экономике в триллионы рублей, от этого уже пострадали до 60% зданий в Арктике. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), информирует УНН. Детали Там указывают, что к середине века только потери жилищного фонда могут достичь 20,7 млрд долларов, а общий ущерб инфраструктуре превысит 100 млрд долларов. Суммарные потери для экономики РФ оцениваются минимум в 5 трлн рублей до 2050 года. Особенно дорогостоящим будет содержание дорог в северных регионах – от 422 до 865 млрд рублей ежегодно. Наибольшие риски угрожают Чукотке, Якутии и Магаданской области - говорится в сообщении. В СВР отмечают, что проблемы возникают и в агросекторе РФ: так, в южных регионах ожидается падение урожайности зерновых с потерями более 100 млрд рублей в год, при этом частичное расширение производства в центральных и северных регионах не сможет компенсировать этот дефицит. "Под угрозой оказалась даже цифровая инфраструктура: к 2050 году до 30% дата-центров в московском регионе могут стать жертвами наводнений, пожаров и сильных ветров. Уже сегодня убытки от стихийных бедствий составляют 900 миллиардов рублей ежегодно. Россия стремительно входит в фазу системной деградации инфраструктуры, экономики и сельского хозяйства, а последствия климатических изменений лишь будут углублять кризис", - добавили в СВР. Напомним российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредил производителей о возможном сокращении добычи нефти. Это связано с атаками беспилотников, которые сократили нефтеперерабатывающие мощности России почти на пятую часть. Дефицит бюджета россии в этом году может вырасти в три раза – ГУР