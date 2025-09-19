$41.190.02
18 сентября, 19:49 • 16863 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 34089 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 28249 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 38561 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 51586 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 26326 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 22159 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 37155 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16741 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 55513 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Изменения климата нанесут россии ущерб на триллионы рублей - разведка

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Таяние вечной мерзлоты и экстремальные явления будут стоить экономике рф триллионы рублей, уже пострадало до 60% зданий в Арктике. Общий ущерб инфраструктуре превысит 100 млрд долларов, а суммарные потери для экономики рф оцениваются минимум в 5 трлн рублей к 2050 году.

Изменения климата нанесут россии ущерб на триллионы рублей - разведка

Таяние вечной мерзлоты и рост экстремальных природных явлений обойдутся российской экономике в триллионы рублей, от этого уже пострадали до 60% зданий в Арктике. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), информирует УНН.

Детали

Там указывают, что к середине века только потери жилищного фонда могут достичь 20,7 млрд долларов, а общий ущерб инфраструктуре превысит 100 млрд долларов.

Суммарные потери для экономики РФ оцениваются минимум в 5 трлн рублей до 2050 года. Особенно дорогостоящим будет содержание дорог в северных регионах – от 422 до 865 млрд рублей ежегодно. Наибольшие риски угрожают Чукотке, Якутии и Магаданской области

- говорится в сообщении.

В СВР отмечают, что проблемы возникают и в агросекторе РФ: так, в южных регионах ожидается падение урожайности зерновых с потерями более 100 млрд рублей в год, при этом частичное расширение производства в центральных и северных регионах не сможет компенсировать этот дефицит.

"Под угрозой оказалась даже цифровая инфраструктура: к 2050 году до 30% дата-центров в московском регионе могут стать жертвами наводнений, пожаров и сильных ветров. Уже сегодня убытки от стихийных бедствий составляют 900 миллиардов рублей ежегодно. Россия стремительно входит в фазу системной деградации инфраструктуры, экономики и сельского хозяйства, а последствия климатических изменений лишь будут углублять кризис", - добавили в СВР.

Напомним

российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредил производителей о возможном сокращении добычи нефти. Это связано с атаками беспилотников, которые сократили нефтеперерабатывающие мощности России почти на пятую часть.

Дефицит бюджета россии в этом году может вырасти в три раза – ГУР02.05.25, 21:54 • 13852 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Служба внешней разведки Украины