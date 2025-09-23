Трамп стверджує, що глобального потепління немає

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
13:28 • 5588 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 18702 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 15418 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 42033 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 35516 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 34945 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 48788 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 49022 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44865 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69959 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
50%
751мм
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 36360 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 32850 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico23 вересня, 09:15 • 15047 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto23 вересня, 10:03 • 19305 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 17482 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 18720 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 17490 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 32863 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 36374 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 42049 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Естонія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 7610 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 73972 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 35965 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 51356 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 102888 перегляди
Актуальне
Google Play
YouTube
The Guardian
The New York Times
МіГ-31

Трамп стверджує, що глобального потепління немає

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент США Дональд Трамп на 80-й сесії Генасамблеї ООН стверджував про "глобальне похолодання" та помилкові прогнози ООН щодо зміни клімату. Він також розкритикував вітрові електростанції, назвавши їх неефективними.

Трамп стверджує, що глобального потепління немає

Президент США Дональд Трамп стверджує, що нібито глобального потепління немає й відбувається навпаки "глобальне похолодання". Про це він сказав під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.

Деталі

Раніше говорили, що зміна клімату призведе до всесвітньої катастрофи, що це буде щось не зворотнє… Говорилося про те, що цілі країни зникнуть з лиця Землі через глобальне потепління, навіть навпаки, відбувається глобальне похолодання 

- сказав Трамп.

Трамп також стверджує, що всі прогнози щодо зміни кламату зроблені ООН та іншими організаціями нібито були помилковими.

Окрім того, Трамп розкритикував вітрові електростанції.

Енергетика ще одна галузь, де США зараз процвітають… Це насправді те, що не працює (альтернативні джерела електропостачання – ред.), вітер не настільки сильний, щоб крутити ці величезні, жахливі вітряки, які просто стоять та іржавіють. Електроенергія – це те на чому мають зароблятися кошти, а не втрачатися. Німеччина має значні успіхи й вона довгий час йшла не тим напрямком. Вони прагнули "зеленої енергетики" й це вело до банкрутства. Але нові лідери повернули Німеччину до напрямку традиційних джерел й тепер вони у безпеці

 - сказав Трамп.

Трамп звинуватив Китай у забрудненні повітря США23.09.25, 18:34 • 576 переглядiв

Доповнення

Вчені заявляють, що навіть якщо людство досягне амбітної цілі й зупинить глобальне потепління на позначці до 1,5°C, рівень моря продовжить зростати. Потенційно за кілька століть воно стане глибшим на кілька метрів. Вчені попереджають: щоб хоча б уповільнити цей процес, доведеться знизити температуру нижче нинішніх показників. 

У листопаді 2024 року повідомлялося, що більше ніж половина людських патогенів можуть посилюватися зміною клімату, що прискорює поширення хвороб. Про це йшлось в новому дослідженні, опублікованому в четвер групою з понад 100 учених і політиків. 

Глобальне потепління: за останні 10 років танення льодовиків на Землі прискорилося більше ніж на третину - вчені20.02.25, 11:22 • 20522 перегляди

Анна Мурашко

ПолітикаНовини СвітуПогода та довкілля
Електроенергія
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати Америки