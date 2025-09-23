Трамп стверджує, що глобального потепління немає

Президент США Дональд Трамп стверджує, що нібито глобального потепління немає й відбувається навпаки "глобальне похолодання". Про це він сказав під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.

Деталі

Раніше говорили, що зміна клімату призведе до всесвітньої катастрофи, що це буде щось не зворотнє… Говорилося про те, що цілі країни зникнуть з лиця Землі через глобальне потепління, навіть навпаки, відбувається глобальне похолодання - сказав Трамп.

Трамп також стверджує, що всі прогнози щодо зміни кламату зроблені ООН та іншими організаціями нібито були помилковими.

Окрім того, Трамп розкритикував вітрові електростанції.

Енергетика ще одна галузь, де США зараз процвітають… Це насправді те, що не працює (альтернативні джерела електропостачання – ред.), вітер не настільки сильний, щоб крутити ці величезні, жахливі вітряки, які просто стоять та іржавіють. Електроенергія – це те на чому мають зароблятися кошти, а не втрачатися. Німеччина має значні успіхи й вона довгий час йшла не тим напрямком. Вони прагнули "зеленої енергетики" й це вело до банкрутства. Але нові лідери повернули Німеччину до напрямку традиційних джерел й тепер вони у безпеці - сказав Трамп.

Трамп звинуватив Китай у забрудненні повітря США

Доповнення

Вчені заявляють, що навіть якщо людство досягне амбітної цілі й зупинить глобальне потепління на позначці до 1,5°C, рівень моря продовжить зростати. Потенційно за кілька століть воно стане глибшим на кілька метрів. Вчені попереджають: щоб хоча б уповільнити цей процес, доведеться знизити температуру нижче нинішніх показників.

У листопаді 2024 року повідомлялося, що більше ніж половина людських патогенів можуть посилюватися зміною клімату, що прискорює поширення хвороб. Про це йшлось в новому дослідженні, опублікованому в четвер групою з понад 100 учених і політиків.

