Трамп звинуватив Китай у забрудненні повітря США

Президент США Дональд Трамп критикує міжнародні заходи зі скорочення вуглецевого сліду та стверджує, що повітря США забруднюється через діяльність інших країн, зокрема Китаю. Про це він заявив під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.

Все це коштує величезних грошей, скорочення вуглецю на 37%... проте всі ці жертви було зведено нанівець глобальним зростанням на 54%. Більший обсяг - через Китай та інші країни, на які теж припадає вуглецю більше, ніж на інші країни. І при цьому всі вони напружено працюють над вуглецевим слідом