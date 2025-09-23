Трамп звинуватив Китай у забрудненні повітря США

$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 5048 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 17477 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 14641 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 40882 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 34900 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 34535 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 48567 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 48918 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44797 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69906 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання
23 вересня, 07:45 • 35208 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
23 вересня, 08:45 • 31676 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico
23 вересня, 09:15 • 14397 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FT
10:03 • 18667 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати
10:33 • 16651 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 17488 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати
10:33 • 16727 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
23 вересня, 08:45 • 31785 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання
23 вересня, 07:45 • 35310 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 05:00 • 40894 перегляди
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Естонія
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
12:00 • 6998 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
22 вересня, 11:26 • 73650 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
22 вересня, 10:56 • 35687 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
22 вересня, 05:42 • 51106 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00 • 102628 перегляди
Трамп звинуватив Китай у забрудненні повітря США

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що повітря США забруднюється через діяльність інших країн, зокрема Китаю. Він також зазначив, що Китай скидає сміття в океан, яке дрейфує до узбережжя США.

Трамп звинуватив Китай у забрудненні повітря США

Президент США Дональд Трамп критикує міжнародні заходи зі скорочення вуглецевого сліду та стверджує, що повітря США забруднюється через діяльність інших країн, зокрема Китаю. Про це він заявив під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.

Деталі

Все це коштує величезних грошей, скорочення вуглецю на 37%... проте всі ці жертви було зведено нанівець глобальним зростанням на 54%. Більший обсяг - через Китай та інші країни, на які теж припадає вуглецю більше, ніж на інші країни. І при цьому всі вони напружено працюють над вуглецевим слідом

- сказав він.

Лідер США підкреслив, що попри те, що в Сполучених Штатах "дуже чисте повітря", інші країни забруднюють його.

Китай відправляє нам своє брудне повітря і щоб ми не робили, наше повітря забруднюється. Теж саме зі сміттям. В Азії скидають сміття в океан і це сміття дрейфує повз Лос-Анджелес, Сан-Франциско і потім з'являються проблеми

 - додав він.

Трамп розкритикував ООН, яка не допомагає йому зупиняти війни23.09.25, 17:43 • 848 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Дональд Трамп
Сан-Франциско
Китай
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес