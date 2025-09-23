Трамп звинуватив Китай у забрудненні повітря США
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що повітря США забруднюється через діяльність інших країн, зокрема Китаю. Він також зазначив, що Китай скидає сміття в океан, яке дрейфує до узбережжя США.
Президент США Дональд Трамп критикує міжнародні заходи зі скорочення вуглецевого сліду та стверджує, що повітря США забруднюється через діяльність інших країн, зокрема Китаю. Про це він заявив під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.
Деталі
Все це коштує величезних грошей, скорочення вуглецю на 37%... проте всі ці жертви було зведено нанівець глобальним зростанням на 54%. Більший обсяг - через Китай та інші країни, на які теж припадає вуглецю більше, ніж на інші країни. І при цьому всі вони напружено працюють над вуглецевим слідом
Лідер США підкреслив, що попри те, що в Сполучених Штатах "дуже чисте повітря", інші країни забруднюють його.
Китай відправляє нам своє брудне повітря і щоб ми не робили, наше повітря забруднюється. Теж саме зі сміттям. В Азії скидають сміття в океан і це сміття дрейфує повз Лос-Анджелес, Сан-Франциско і потім з'являються проблеми
