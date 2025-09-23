Трамп обвинил Китай в загрязнении воздуха США

Президент США Дональд Трамп критикует международные меры по сокращению углеродного следа и утверждает, что воздух США загрязняется из-за деятельности других стран, в частности Китая. Об этом он заявил во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

Все это стоит огромных денег, сокращение углерода на 37%... однако все эти жертвы были сведены на нет глобальным ростом на 54%. Больший объем - из-за Китая и других стран, на которые тоже приходится углерода больше, чем на другие страны. И при этом все они напряженно работают над углеродным следом

Лидер США подчеркнул, что несмотря на то, что в Соединенных Штатах "очень чистый воздух", другие страны загрязняют его.

Китай отправляет нам свой грязный воздух и что бы мы ни делали, наш воздух загрязняется. То же самое с мусором. В Азии сбрасывают мусор в океан и этот мусор дрейфует мимо Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и потом появляются проблемы