Трамп обвинил Китай в загрязнении воздуха США

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
13:28 • 4754 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 16924 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 14322 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 40411 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 34661 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 34387 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 48453 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48847 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44738 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69864 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.7м/с
47%
751мм
Популярные новости
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 34626 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 31078 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 14065 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03 • 18328 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 16194 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 16928 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 16343 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 31287 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 34830 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 40413 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Государственная граница Украины
Дания
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 6702 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 73482 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 35544 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 50983 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 102491 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
E-6 Mercury
Детонатор

Трамп обвинил Китай в загрязнении воздуха США

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что воздух США загрязняется из-за деятельности других стран, в частности Китая. Он также отметил, что Китай сбрасывает мусор в океан, который дрейфует к побережью США.

Трамп обвинил Китай в загрязнении воздуха США

Президент США Дональд Трамп критикует международные меры по сокращению углеродного следа и утверждает, что воздух США загрязняется из-за деятельности других стран, в частности Китая. Об этом он заявил во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

Детали

Все это стоит огромных денег, сокращение углерода на 37%... однако все эти жертвы были сведены на нет глобальным ростом на 54%. Больший объем - из-за Китая и других стран, на которые тоже приходится углерода больше, чем на другие страны. И при этом все они напряженно работают над углеродным следом

- сказал он.

Лидер США подчеркнул, что несмотря на то, что в Соединенных Штатах "очень чистый воздух", другие страны загрязняют его.

Китай отправляет нам свой грязный воздух и что бы мы ни делали, наш воздух загрязняется. То же самое с мусором. В Азии сбрасывают мусор в океан и этот мусор дрейфует мимо Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и потом появляются проблемы

 - добавил он.

Трамп раскритиковал ООН, которая не помогает ему останавливать войны23.09.25, 17:43 • 790 просмотров

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Дональд Трамп
Сан-Франциско
Китай
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес