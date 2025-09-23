Трамп утверждает, что глобального потепления нет

Президент США Дональд Трамп утверждает, что якобы глобального потепления нет и происходит наоборот "глобальное похолодание". Об этом он сказал во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

Трамп также утверждает, что все прогнозы по изменению климата, сделанные ООН и другими организациями, якобы были ошибочными.

Кроме того, Трамп раскритиковал ветровые электростанции.

Энергетика еще одна отрасль, где США сейчас процветают… Это на самом деле то, что не работает (альтернативные источники электроснабжения – ред.), ветер не настолько силен, чтобы крутить эти огромные, ужасные ветряки, которые просто стоят и ржавеют. Электроэнергия – это то, на чем должны зарабатываться средства, а не теряться. Германия имеет значительные успехи и она долгое время шла не тем направлением. Они стремились к "зеленой энергетике" и это вело к банкротству. Но новые лидеры вернули Германию к направлению традиционных источников и теперь они в безопасности