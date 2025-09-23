Трамп утверждает, что глобального потепления нет
Президент США Дональд Трамп на 80-й сессии Генассамблеи ООН утверждал о "глобальном похолодании" и ошибочных прогнозах ООН по изменению климата. Он также раскритиковал ветровые электростанции, назвав их неэффективными.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что якобы глобального потепления нет и происходит наоборот "глобальное похолодание". Об этом он сказал во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.
Раньше говорили, что изменение климата приведет к всемирной катастрофе, что это будет что-то необратимое… Говорилось о том, что целые страны исчезнут с лица Земли из-за глобального потепления, даже наоборот, происходит глобальное похолодание
Трамп также утверждает, что все прогнозы по изменению климата, сделанные ООН и другими организациями, якобы были ошибочными.
Кроме того, Трамп раскритиковал ветровые электростанции.
Энергетика еще одна отрасль, где США сейчас процветают… Это на самом деле то, что не работает (альтернативные источники электроснабжения – ред.), ветер не настолько силен, чтобы крутить эти огромные, ужасные ветряки, которые просто стоят и ржавеют. Электроэнергия – это то, на чем должны зарабатываться средства, а не теряться. Германия имеет значительные успехи и она долгое время шла не тем направлением. Они стремились к "зеленой энергетике" и это вело к банкротству. Но новые лидеры вернули Германию к направлению традиционных источников и теперь они в безопасности
Ученые заявляют, что даже если человечество достигнет амбициозной цели и остановит глобальное потепление на отметке до 1,5°C, уровень моря продолжит расти. Потенциально через несколько столетий оно станет глубже на несколько метров. Ученые предупреждают: чтобы хотя бы замедлить этот процесс, придется снизить температуру ниже нынешних показателей.
В ноябре 2024 года сообщалось, что более половины человеческих патогенов могут усиливаться изменением климата, что ускоряет распространение болезней. Об этом говорилось в новом исследовании, опубликованном в четверг группой из более чем 100 ученых и политиков.
