Навіть +1,5°C - забагато: вчені попереджають, що глобальне потепління знищує льодовики та підвищує рівень моря

Навіть якщо людство досягне амбітної цілі й зупинить глобальне потепління на позначці до 1,5°C, рівень моря продовжить зростати. Потенційно за кілька століть воно стане глибшим на кілька метрів. Вчені попереджають: щоб хоча б уповільнити цей процес, доведеться знизити температуру нижче нинішніх показників. Про це повідомляє УНН із посиланням на NewsCientist.

Деталі

Ідея про те, що потепління на 1,5 градуса якимось чином розв'язувати цю проблему, є оманливою - наголошує професор Кріс Стокс з Університету Дарема.

Нові дослідження та супутникові спостереження демонструють: навіть у разі обмеження глобального потепління до цілі Паризької угоди - 1,5°C - світ не уникне стрімкого підвищення рівня моря. За останніми даними, льодовики тануть набагато швидше, ніж передбачалося, і ситуація вже вийшла за межі, коли все можна зупинити просто стабілізацією температури.

Я думаю, що іноді існує непорозуміння, що 1,5°C означатиме, що всі наші проблеми зникнуть. Це, безумовно, має бути нашою метою, але це жодним чином не уповільнить і не зупинить підвищення рівня моря внаслідок танення льодовикових щитів - каже Кріс Стокс з Університету Дарема.

Команда дослідників, до якої входять Стокс, Джонатан Бамбер з Брістольського університету та інші, проаналізувала три основні джерела даних: супутникові спостереження за таненням льоду, палеокліматичні дані минулих мільйонів років та комп’ютерне моделювання. Гренландія та Західна Антарктида вже втрачають лід, і ця динаміка лише прискорюється.

Спостереження показують зовсім іншу картину. Деякі втрати маси, які ми спостерігали в Гренландії, були справді вражаючими, справді безпрецедентними порівняно з тим, що передбачали моделі - каже Бамбер.

І все це відбувається лише за умови потепління на 1,2 градуса - зауважує Стокс.

Чому це небезпечно

Бамбер додає, що якщо нинішня траєкторія потепління (приблизно 2,9°C до кінця століття) збережеться, це може означати повну втрату великих льодовиків.

Тож, якщо говорити про довгострокові перспективи, це підвищення рівня моря на понад 12 метрів - попереджає він.

За даними досліджень, щоб сповільнити цей процес до контрольованого рівня, глобальне потепління доведеться знизити приблизно до +1°C — тобто нижче за нинішні показники. І навіть це не гарантує стабільності.

Здатність протистояти наслідкам зміни клімату буде нерівномірною

Країни з високими доходами ще зможуть захищати свої узбережжя, хоча це ставатиме дедалі дорожчим. Але є багато країн, які просто не зможуть цього собі дозволити - пояснює Бамбер.

Саме тому вчені наполягають на діях уже зараз

Кожна частка градуса справді має значення для льодовикових щитів. Так, переломні моменти можуть існувати, але іноді вони відволікають від простого факту: кожне десятитисячне потепління - це ще один крок до катастрофи - підкреслює Стокс.

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