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Даже +1,5°C - слишком много: ученые предупреждают, что глобальное потепление уничтожает ледники и повышает уровень моря

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Новые данные показывают, что даже ограничение глобального потепления до 1,5°C не остановит повышение уровня моря. Чтобы замедлить процесс, нужно снизить температуру ниже текущих показателей.

Даже +1,5°C - слишком много: ученые предупреждают, что глобальное потепление уничтожает ледники и повышает уровень моря

Даже если человечество достигнет амбициозной цели и остановит глобальное потепление на отметке до 1,5°C, уровень моря продолжит расти. Потенциально через несколько столетий он станет глубже на несколько метров. Ученые предупреждают: чтобы хотя бы замедлить этот процесс, придется снизить температуру ниже нынешних показателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsCientist.

Детали

Идея о том, что потепление на 1,5 градуса каким-то образом решит эту проблему, является обманчивой

- отмечает профессор Крис Стокс из Университета Дарема.

Новые исследования и спутниковые наблюдения демонстрируют: даже в случае ограничения глобального потепления до цели Парижского соглашения - 1,5°C - мир не избежит стремительного повышения уровня моря. По последним данным, ледники тают гораздо быстрее, чем предполагалось, и ситуация уже вышла за пределы, когда все можно остановить просто стабилизацией температуры.

Я думаю, что иногда существует недоразумение, что 1,5°C будет означать, что все наши проблемы исчезнут. Это, безусловно, должно быть нашей целью, но это никоим образом не замедлит и не остановит повышение уровня моря вследствие таяния ледниковых щитов

- говорит Крис Стокс из Университета Дарема.

Команда исследователей, в которую входят Стокс, Джонатан Бамбер из Бристольского университета и другие, проанализировала три основных источника данных: спутниковые наблюдения за таянием льда, палеоклиматические данные прошлых миллионов лет и компьютерное моделирование. Гренландия и Западная Антарктида уже теряют лед, и эта динамика только ускоряется.

Наблюдения показывают совсем другую картину. Некоторые потери массы, которые мы наблюдали в Гренландии, были действительно впечатляющими, действительно беспрецедентными по сравнению с тем, что предсказывали модели

- говорит Бамбер.

И все это происходит только при условии потепления на 1,2 градуса

- замечает Стокс.

Почему это опасно

Бамбер добавляет, что если нынешняя траектория потепления (примерно 2,9°C до конца столетия) сохранится, это может означать полную потерю крупных ледников.

Поэтому, если говорить о долгосрочных перспективах, это повышение уровня моря более чем на 12 метров

- предупреждает он.

По данным исследований, чтобы замедлить этот процесс до контролируемого уровня, глобальное потепление придется снизить примерно до +1°C — то есть ниже нынешних показателей. И даже это не гарантирует стабильности.

Способность противостоять последствиям изменения климата будет неравномерной

Страны с высокими доходами еще смогут защищать свои побережья, хотя это будет становиться все дороже. Но есть много стран, которые просто не смогут этого себе позволить

- объясняет Бамбер.

Именно поэтому ученые настаивают на действиях уже сейчас

Каждая доля градуса действительно имеет значение для ледниковых щитов. Да, переломные моменты могут существовать, но иногда они отвлекают от простого факта: каждое десятитысячное потепление - это еще один шаг к катастрофе

- подчеркивает Стокс.

Земля перегревается: планета пересекла температурный порог с превышением на 1,58°C08.05.25, 17:59 • 10241 просмотр

Алена Уткина

Алена Уткина

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