ООН назвала пять ключевых аспектов для остановки глобального потепления
Киев • УНН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите высокого уровня по борьбе с изменением климата определил ключевую цель — остановить глобальное повышение температуры. Он назвал пять нюансов, влияющих на изменения климата, включая переход на чистую энергию и остановку уничтожения лесов.
24 сентября на Генассамблее ООН состоялся саммит высокого уровня по вопросам борьбы с изменением климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш определил ключевую цель на ближайшее десятилетие - остановить глобальное повышение температуры. Об этом информирует УНН со ссылкой на выступление Гутерриша на Саммите, Организацию Объединенных Наций, сообщение Генсека ООН в соцсети Х.
Детали
По данным ООН, лидеры более 100 стран объявили или подтвердили новые национальные планы действий по климату во время этого саммита.
Гутерриш подчеркнул, что Парижское климатическое соглашение за последние 10 лет изменило ситуацию к лучшему, поскольку прогнозируемое повышение глобальной температуры снизилось с 4°С до менее чем 3°С. Но сейчас нужны новые планы - уже к 2035 году.
Гутерриш назвал пять нюансов, влияющих на изменения климата:
- энергетика - это первое. "Ископаемое топливо все еще доминирует. Мы должны ускорить переход на чистую энергию", — сказал чиновник;
- необходимо сократить выбросы метана;
- следует остановить уничтожение лесов как крупнейших природных поглотителей углерода;
- внедрять такие технологии, которые уменьшат выбросы от тяжелой промышленности;
- больше всего от климатического кризиса страдают развивающиеся страны, которые меньше всего способствовали возникновению этого кризиса, поэтому стоит помочь таким государствам финансово.
На климатическом саммите #UNGA я призвал лидеров активизировать свои национальные планы борьбы с изменением климата, чтобы ускорить справедливый энергетический переход во всем мире
Еще из тезисов генсека ООН:
- в прошлом году инвестиции в чистую энергию были вдвое больше, чем в ископаемое топливо, поэтому чистая энергия конкурентоспособна;
- Китай достиг своей цели по ветровой и солнечной энергии на 2030 год на 6 лет раньше, чем планировалось;
- Индия достигла 50% электроэнергии из неископаемых источников на 5 лет раньше.
Напомним
Президент США Дональд Трамп на 80-й сессии Генассамблеи ООН утверждал о "глобальном похолодании" и ошибочных прогнозах ООН относительно изменения климата. Он также раскритиковал ветровые электростанции, назвав их неэффективными.
Изменения климата нанесут россии ущерб на триллионы рублей - разведка19.09.25, 06:17 • 4135 просмотров