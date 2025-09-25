ООН назвала пять ключевых аспектов для остановки глобального потепления

$41.380.00
48.800.07
ukenru
24 сентября, 18:42 • 18186 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 29719 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 30866 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 31019 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 31096 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 47367 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 21149 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 42309 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 19111 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 19207 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.9м/с
73%
759мм
Популярные новости
В Ровно 16-летняя девушка погибла, спрыгнув из окна общежития, начато расследование - полицияVideo24 сентября, 19:18 • 5460 просмотра
Повторив призыв президента Трампа прекратить убийства: Госдеп о встрече Рубио и лаврова24 сентября, 19:41 • 2326 просмотра
На фронте произошло 122 боевых столкновения, оккупанты применили более 2,4 тыс. дронов - Генштаб24 сентября, 19:54 • 2572 просмотра
Более 60 стран подтвердили, что Крым – это Украина, оккупация никогда не будет признана00:56 • 5210 просмотра
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под БердянскомVideo02:45 • 4126 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 47365 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 46370 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 42308 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 52014 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 60371 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Эмманюэль Макрон
Мустафа Джемилев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Крым
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 42806 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 102489 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 61782 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 75416 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 126994 просмотра
Актуальное
YouTube
Spotify
МиГ-31
E-6 Mercury
Детонатор

ООН назвала пять ключевых аспектов для остановки глобального потепления

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите высокого уровня по борьбе с изменением климата определил ключевую цель — остановить глобальное повышение температуры. Он назвал пять нюансов, влияющих на изменения климата, включая переход на чистую энергию и остановку уничтожения лесов.

ООН назвала пять ключевых аспектов для остановки глобального потепления

24 сентября на Генассамблее ООН состоялся саммит высокого уровня по вопросам борьбы с изменением климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш определил ключевую цель на ближайшее десятилетие - остановить глобальное повышение температуры. Об этом информирует УНН со ссылкой на выступление Гутерриша на Саммите, Организацию Объединенных Наций, сообщение Генсека ООН в соцсети Х.

Детали

По данным ООН, лидеры более 100 стран объявили или подтвердили новые национальные планы действий по климату во время этого саммита.

Гутерриш подчеркнул, что Парижское климатическое соглашение за последние 10 лет изменило ситуацию к лучшему, поскольку прогнозируемое повышение глобальной температуры снизилось с 4°С до менее чем 3°С. Но сейчас нужны новые планы - уже к 2035 году.

Гутерриш назвал пять нюансов, влияющих на изменения климата:

  1. энергетика - это первое. "Ископаемое топливо все еще доминирует. Мы должны ускорить переход на чистую энергию", — сказал чиновник;
    1. необходимо сократить выбросы метана;
      1. следует остановить уничтожение лесов как крупнейших природных поглотителей углерода;
        1. внедрять такие технологии, которые уменьшат выбросы от тяжелой промышленности;
          1. больше всего от климатического кризиса страдают развивающиеся страны, которые меньше всего способствовали возникновению этого кризиса, поэтому стоит помочь таким государствам финансово.

            На климатическом саммите #UNGA я призвал лидеров активизировать свои национальные планы борьбы с изменением климата, чтобы ускорить справедливый энергетический переход во всем мире

            - говорится в сообщении Гутерриша.

            Еще из тезисов генсека ООН:

            • в прошлом году инвестиции в чистую энергию были вдвое больше, чем в ископаемое топливо, поэтому чистая энергия конкурентоспособна;
              • Китай достиг своей цели по ветровой и солнечной энергии на 2030 год на 6 лет раньше, чем планировалось;
                • Индия достигла 50% электроэнергии из неископаемых источников на 5 лет раньше.

                  Напомним

                  Президент США Дональд Трамп на 80-й сессии Генассамблеи ООН утверждал о "глобальном похолодании" и ошибочных прогнозах ООН относительно изменения климата. Он также раскритиковал ветровые электростанции, назвав их неэффективными.

                  Изменения климата нанесут россии ущерб на триллионы рублей - разведка19.09.25, 06:17 • 4135 просмотров

                  Вита Зеленецкая

                  Новости МираПогода и окружающая среда
                  Электроэнергия
                  Антониу Гутерриш
                  Организация Объединенных Наций
                  Дональд Трамп
                  Индия
                  Китай