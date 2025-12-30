Франція відклала заборону на пластикові стаканчики на чотири роки

Уряд Франції у вівторок відклав заборону на одноразові пластикові стаканчики на чотири роки - до 2030 року - через труднощі з пошуком альтернатив. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Заборона мала набути чинності 1 січня, однак Міністерство екологічного переходу заявило, що результати нещодавнього перегляду "технічної можливості усунення пластику зі стаканчиків" виправдовують перенесення терміну.

В офіційному декреті міністерство повідомило, що у 2028 році буде проведено новий перегляд "прогресу в заміні одноразових пластикових стаканчиків". Також зазначається, що заборона тепер набуде чинності 1 січня 2030 року, після чого компаніям дадуть 12 місяців для утилізації наявних запасів.

Протягом останнього десятиліття Франція поступово впроваджувала заборони на одноразові пластикові вироби на тлі посилення попереджень екологічних активістів щодо їхнього впливу на річки та океани.

Закон 2020 року встановив крайній термін — 2040 рік — для повного усунення всіх одноразових пластикових виробів. У 2022 році було запроваджено заборону на пластикові пакети для фасування менш ніж 1,5 кілограма 30 видів фруктів і овочів, що суттєво змінило звички покупців у супермаркетах.

Відтермінування заборони є "черговим кроком назад у боротьбі з пластиковим забрудненням під тиском лобістських груп - заявила Манон Рішер, речниця екологічної організації Zero Waste France.

За її словами, "аргумент щодо технічної здійсненності є хитким", адже рішення існують, але не були широко впроваджені через брак інвестицій і недостатню нормативну базу.

Впливає на здоров'я від немовлят до літніх людей: "криза пластику" коштує $1,5 трлн і тисне на світ

Екологічні активісти зазначають, що відмова від одноразового пластику відбувається надто повільно.

На початку 2024 року організації Zero Waste France, Surfrider Foundation Europe, Les Amis de la Terre, France Nature Environnement та No Plastic in my Sea у своєму звіті оцінили реалізацію закону 2020 року як незадовільну.

Вони вказали на заходи, які так і не були впроваджені, а також на урядові декрети, що обмежили ефективність закону.

Тим часом урядове агентство із захисту прав споживачів DGCCRF повідомило у звіті, оприлюдненому минулого року, що майже п’ята частина з приблизно 100 компаній, перевірених у 2023 році, порушували правила щодо виробництва або використання одноразових пластикових виробів.

Слідчі агентства заявили, що деякі компанії продавали товари як "безпластикові", хоча насправді вони містили пластик, а інші змінювали назву продукції, намагаючись обійти заборону.

Європарламент запровадив жорсткі обмеження на забруднення повітря пластиковими гранулами