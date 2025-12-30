Франція відклала заборону на пластикові стаканчики на чотири роки

$42.220.15
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
11:22 • 5170 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 9458 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 14957 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 16524 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 22061 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 22943 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
29 грудня, 18:57 • 29922 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 30346 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 23196 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудняPhoto30 грудня, 03:49 • 6894 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30 грудня, 04:04 • 12973 перегляди
Понад 3000 мігрантів загинули цьогоріч, намагаючись дістатися узбережжя Іспанії 30 грудня, 05:02 • 3876 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 11368 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 7376 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 8032 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 11730 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 14957 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 44936 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 45299 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 24100 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 37291 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 45418 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 55979 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 166016 перегляди
Франція відклала заборону на пластикові стаканчики на чотири роки

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Франція відклала заборону на одноразові пластикові стаканчики на чотири роки, до 2030 року, через труднощі з пошуком альтернатив. Міністерство екологічного переходу повідомило, що новий перегляд прогресу відбудеться у 2028 році.

Франція відклала заборону на пластикові стаканчики на чотири роки

Уряд Франції у вівторок відклав заборону на одноразові пластикові стаканчики на чотири роки - до 2030 року - через труднощі з пошуком альтернатив. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Заборона мала набути чинності 1 січня, однак Міністерство екологічного переходу заявило, що результати нещодавнього перегляду "технічної можливості усунення пластику зі стаканчиків" виправдовують перенесення терміну.

В офіційному декреті міністерство повідомило, що у 2028 році буде проведено новий перегляд "прогресу в заміні одноразових пластикових стаканчиків". Також зазначається, що заборона тепер набуде чинності 1 січня 2030 року, після чого компаніям дадуть 12 місяців для утилізації наявних запасів.

Протягом останнього десятиліття Франція поступово впроваджувала заборони на одноразові пластикові вироби на тлі посилення попереджень екологічних активістів щодо їхнього впливу на річки та океани.

Закон 2020 року встановив крайній термін — 2040 рік — для повного усунення всіх одноразових пластикових виробів. У 2022 році було запроваджено заборону на пластикові пакети для фасування менш ніж 1,5 кілограма 30 видів фруктів і овочів, що суттєво змінило звички покупців у супермаркетах.

Відтермінування заборони є "черговим кроком назад у боротьбі з пластиковим забрудненням під тиском лобістських груп

- заявила Манон Рішер, речниця екологічної організації Zero Waste France.

За її словами, "аргумент щодо технічної здійсненності є хитким", адже рішення існують, але не були широко впроваджені через брак інвестицій і недостатню нормативну базу.

Впливає на здоров'я від немовлят до літніх людей: "криза пластику" коштує $1,5 трлн і тисне на світ04.08.25, 09:36 • 2819 переглядiв

Екологічні активісти зазначають, що відмова від одноразового пластику відбувається надто повільно.

На початку 2024 року організації Zero Waste France, Surfrider Foundation Europe, Les Amis de la Terre, France Nature Environnement та No Plastic in my Sea у своєму звіті оцінили реалізацію закону 2020 року як незадовільну.

Вони вказали на заходи, які так і не були впроваджені, а також на урядові декрети, що обмежили ефективність закону.

Тим часом урядове агентство із захисту прав споживачів DGCCRF повідомило у звіті, оприлюдненому минулого року, що майже п’ята частина з приблизно 100 компаній, перевірених у 2023 році, порушували правила щодо виробництва або використання одноразових пластикових виробів.

Слідчі агентства заявили, що деякі компанії продавали товари як "безпластикові", хоча насправді вони містили пластик, а інші змінювали назву продукції, намагаючись обійти заборону.

Європарламент запровадив жорсткі обмеження на забруднення повітря пластиковими гранулами 23.10.25, 15:46 • 2891 перегляд

Ольга Розгон

Новини Світу
Франція