Впливає на здоров'я від немовлят до літніх людей: "криза пластику" коштує $1,5 трлн і тисне на світ
Київ • УНН
Виробництво пластику зросло більш ніж у 200 разів з 1950 року, спричиняючи захворювання та смерть, а також завдаючи шкоди на щонайменше 1,5 трильйона доларів США щорічно. Переговори щодо глобального договору про обмеження виробництва пластику супроводжуються глибокими розбіжностями між країнами.
Новий експертний звіт попереджає, що виробництво пластику зросло більш ніж у 200 разів і це є серйозною та недостатньо визнаною проблемою здоров'я людини.
Передає УНН із посиланням на The Guardian та Lancet.
Деталі
Світ перебуває у "пластиковій кризі", яка спричиняє захворювання та смерть людей різного віку, а також спричиняє шкоду на щонайменше 1,5 трильйона доларів США щорічно.
Прискорення виробництва пластику з 1950 року зросло більш ніж у 200 разів.
Також вказується, що є ризик того, що до 2060 року виробництво пластику може потроїтися, досягнувши понад мільярд тонн на рік.
Довідка
Пластик має багато важливих застосувань. Наприклад:
- стрімко зростає виробництво одноразових пластикових виробів;
- широко використовуються пляшки для напоїв і контейнери для фаст-фуду.
Як наслідок, забруднення пластиком стрімко зросло. 8 мільярдів тонн пластику зараз забруднюють всю планету - від вершини Евересту до найглибшої океанської западини, йдеться в огляді.
При цьому, переробляється менше 10% пластику.
Обмеження на пластик під питанням, країни поки не подолали розбіжності
Невдовзі відбудється 6-ий раунд переговорів між більш ніж 100 країнами, щодо укладення глобального договору по обмеженням у виробництві пластмаси.
Переговори супроводжуються глибокими розбіжностями
Є ті, що підтримують обмеження на виробництво пластику. Є також нафтові державами, такими як Саудівська Аравія, які виступають проти цієї пропозиції. Начебто нафтові держави та лобісти пластикової індустрії поки що успішно зривають переговори.
Коментар фахівця
Ми багато знаємо про масштаби і серйозність впливу пластикового забруднення на здоров'я і навколишнє середовище. Найбільше страждають вразливі верстви населення, особливо немовлята та діти. Це призводить до величезних економічних витрат для суспільства. Ми зобов'язані діяти у відповідь
Нагадаємо
Пластик не тільки забруднює навколишнє середовище, а й сприяє глобальному потеплінню клімату.
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