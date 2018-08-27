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Пластик сприяє глобальному потеплінню - вчені

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Згідно з новими дослідженнями, пластик не тільки забруднює навколишнє середовище, а й сприяє глобальному потеплінню клімату. Такого висновку дійшли спеціалісти з програми ООН щодо навколишнього середовища, посилаючись на роботу вчених з Гавайського університету, передає УНН з посиланням на прес-службу ООН.

Пластик сприяє глобальному потеплінню - вчені

Дослідники протестували низку матеріалів, що містяться в тканинах, будівельних матеріалах і виробах із пластику.

"Результати говорять про те, що пластик є джерелом газових домішок, які впливають на клімат, причому з виробництвом виробів з пластмаси і накопичення пластику в навколишньому середовищі, обсяги цих емісій будуть тільки збільшуватися", - йдеться в доповіді.

Особливо небезпечні целофанові пакети, які у великих кількостях містять поліетилен - один з найактивніших джерел метану та етилену.

"На тлі прогнозованого зростання виробництва пластика в глобальному масштабі важливо, щоб виробники пластика, а також держави, які намагаються зупинити зміну клімату, розуміли, які масштаби емісій метану і етилену і як вони впливають на екосистеми", - коментує результати дослідження експерт програми ООН з навколишнього середовища Ніклас Хагельберг.

Також повідомляється, що концентрація метану в атмосфері за останні два століття подвоїлася.

За оцінками Міжурядової групи зі зміни клімату, здатність метану затримувати тепло і нагрівати атмосферу - в 86 разів вище, ніж у вуглекислого газу.

Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн в світі, і Україна не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара, зокрема пластикова.

Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації у українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема пластиковими пляшками.

Боротися з пластиком більшості європейських країн допомагає (заставна) депозитна система збору тари.

Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок в спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти.

Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

Крім Німеччини, така система успішно діє в Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.

Україна, при наявності необхідного законопроекту, не може ввести таку систему вже півтора року.

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