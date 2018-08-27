Пластик способствует глобальному потеплению - ученые

Исследователи протестировали целый ряд материалов, содержащихся в тканях, строительных материалах и изделиях из пластика.

“Результаты говорят о том, что пластик является источником газовых примесей, которые оказывают влияние на климат, причем по мере производства изделий из пластмассы и накопления пластика в окружающей, объемы этих эмиссий будут только увеличиваться”, — говорится в докладе.

Особенно опасны целлофановые пакеты, которые в больших количествах содержат полиэтилен — один из самых активных источников метана и этилена.

“На фоне прогнозируемого роста производства пластика в глобальном масштабе важно, чтобы производители пластика, а также государства, пытающиеся остановить изменение климата, отдавали себе отчет в том, каковы масштабы эмиссий метана и этилена и как они влияют на экосистемы”, — комментирует результаты исследования эксперт программы ООН по окружающей среде Никлас Хагельберг.

Также сообщается, что концентрация метана в атмосфере за последние два века удвоилась.

По оценкам Межправительственной группы по изменению климата, способность метана задерживать тепло и нагревать атмосферу — в 86 раз выше, чем у углекислого газа.

Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире, и Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых — это тара, в частности пластиковая.

Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации у украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

Бороться с пластиком большинству европейских стран помогает (залоговая) депозитная система сбора тары.

Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать.

Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Кроме Германии, такая система успешно действует в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%.

Украина, при наличии необходимого законопроекта, не может ввести такую систему уже полтора года.