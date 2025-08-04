Влияет на здоровье от младенцев до пожилых людей: «пластиковый кризис» стоит 1,5 трлн долларов и давит на мир

Новый экспертный отчет предупреждает, что производство пластика выросло более чем в 200 раз, и это является серьезной и недостаточно признанной проблемой для здоровья человека.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian и Lancet.

Детали

Мир находится в "пластиковом кризисе", который вызывает заболевания и смерть людей разного возраста, а также наносит ущерб на сумму не менее 1,5 триллиона долларов США ежегодно.

Ускорение производства пластика с 1950 года выросло более чем в 200 раз. - говорится в обзоре в Lancet.

Также указывается, что существует риск того, что к 2060 году производство пластика может утроиться, достигнув более миллиарда тонн в год.

Справка

Пластик имеет много важных применений. Например:

стремительно растет производство одноразовых пластиковых изделий;

широко используются бутылки для напитков и контейнеры для фаст-фуда.

Как следствие, загрязнение пластиком стремительно возросло. 8 миллиардов тонн пластика сейчас загрязняют всю планету - от вершины Эвереста до самой глубокой океанской впадины, говорится в обзоре.

При этом перерабатывается менее 10% пластика.

Ограничения на пластик под вопросом, страны пока не преодолели разногласия

Вскоре состоится 6-й раунд переговоров между более чем 100 странами относительно заключения глобального договора по ограничениям в производстве пластмассы.

Переговоры сопровождаются глубокими разногласиями - пишет The Guardian.

Есть те, кто поддерживает ограничения на производство пластика. Есть также нефтяные государства, такие как Саудовская Аравия, которые выступают против этого предложения. Якобы нефтяные государства и лоббисты пластиковой индустрии пока успешно срывают переговоры.

Комментарий специалиста

Мы много знаем о масштабах и серьезности влияния пластикового загрязнения на здоровье и окружающую среду. Больше всего страдают уязвимые слои населения, особенно младенцы и дети. Это приводит к огромным экономическим затратам для общества. Мы обязаны действовать в ответ профессор Филип Лэндриган, педиатр и эпидемиолог из Бостонского колледжа в США, ведущий автор нового отчета Lancet.

Напомним

Пластик не только загрязняет окружающую среду, но и способствует глобальному потеплению климата.

Новое исследование показало, что климатический кризис угрожает бананам. Почти две трети территорий в Латинской Америке могут стать непригодными для выращивания бананов к 2080 году.

2023 год установил рекорды климатических угроз для здоровья человечества. Эксперты призывают правительства переориентировать финансы с ископаемого топлива на чистую энергетику.