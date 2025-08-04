Влияет на здоровье от младенцев до пожилых людей: «пластиковый кризис» стоит 1,5 трлн долларов и давит на мир

$41.710.00
47.750.00
ukenru
01:37 • 8186 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
3 августа, 10:28 • 28568 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 179178 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
2 августа, 16:52 • 254028 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo
2 августа, 11:37 • 132446 просмотра
Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр
1 августа, 17:22 • 189172 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 396920 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 338010 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 136613 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 115518 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
65%
750мм
Популярные новости
Российские войска уменьшили интенсивность штурмов и изменили тактику на фронте - DeepStatePhoto3 августа, 21:08 • 18224 просмотра
83 погибших и пятеро пропавших без вести в горах Италии за месяц: массовый туризм стал смертельной ловушкой4 августа, 00:27 • 14082 просмотра
Российский БПЛА атаковал молодую женщину в Херсоне4 августа, 00:39 • 19053 просмотра
В США обязали Tesla выплатить 329 миллионов долларов за смертельное ДТП с автопилотом02:53 • 12536 просмотра
Ночная атака рф дронами на Киевскую область затронула один из районов: показали последствияPhoto05:54 • 9000 просмотра
публикации
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 129045 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 179126 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 396886 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 215084 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 337971 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Индия
Реклама
УНН Lite
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 253975 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 99260 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 135547 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 147986 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 220223 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
M1 Abrams
Boeing AH-64 Apache
MIM-104 Patriot

Влияет на здоровье от младенцев до пожилых людей: «пластиковый кризис» стоит 1,5 трлн долларов и давит на мир

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Производство пластика выросло более чем в 200 раз с 1950 года, вызывая заболевания и смерть, а также нанося ущерб на сумму не менее 1,5 триллиона долларов США ежегодно. Переговоры по глобальному договору об ограничении производства пластика сопровождаются глубокими разногласиями между странами.

Влияет на здоровье от младенцев до пожилых людей: «пластиковый кризис» стоит 1,5 трлн долларов и давит на мир

Новый экспертный отчет предупреждает, что производство пластика выросло более чем в 200 раз, и это является серьезной и недостаточно признанной проблемой для здоровья человека.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian и Lancet.

Детали

Мир находится в "пластиковом кризисе", который вызывает заболевания и смерть людей разного возраста, а также наносит ущерб на сумму не менее 1,5 триллиона долларов США ежегодно.

Ускорение производства пластика с 1950 года выросло более чем в 200 раз.

- говорится в обзоре в Lancet.

Также указывается, что существует риск того, что к 2060 году производство пластика может утроиться, достигнув более миллиарда тонн в год.

Справка

Пластик имеет много важных применений. Например:

  • стремительно растет производство одноразовых пластиковых изделий;
    • широко используются бутылки для напитков и контейнеры для фаст-фуда.

      Как следствие, загрязнение пластиком стремительно возросло. 8 миллиардов тонн пластика сейчас загрязняют всю планету - от вершины Эвереста до самой глубокой океанской впадины, говорится в обзоре.

      При этом перерабатывается менее 10% пластика.

      Ограничения на пластик под вопросом, страны пока не преодолели разногласия

      Вскоре состоится 6-й раунд переговоров между более чем 100 странами относительно заключения глобального договора по ограничениям в производстве пластмассы.

      Переговоры сопровождаются глубокими разногласиями

      - пишет The Guardian.

      Есть те, кто поддерживает ограничения на производство пластика. Есть также нефтяные государства, такие как Саудовская Аравия, которые выступают против этого предложения. Якобы нефтяные государства и лоббисты пластиковой индустрии пока успешно срывают переговоры.

      Комментарий специалиста

      Мы много знаем о масштабах и серьезности влияния пластикового загрязнения на здоровье и окружающую среду. Больше всего страдают уязвимые слои населения, особенно младенцы и дети. Это приводит к огромным экономическим затратам для общества. Мы обязаны действовать в ответ

      профессор Филип Лэндриган, педиатр и эпидемиолог из Бостонского колледжа в США, ведущий автор нового отчета Lancet.

      Напомним

      Пластик не только загрязняет окружающую среду, но и способствует глобальному потеплению климата.

      Новое исследование показало, что климатический кризис угрожает бананам. Почти две трети территорий в Латинской Америке могут стать непригодными для выращивания бананов к 2080 году.

      2023 год установил рекорды климатических угроз для здоровья человечества. Эксперты призывают правительства переориентировать финансы с ископаемого топлива на чистую энергетику.

      Игорь Тележников

      ЗдоровьеПогода и окружающая среда
      Хранитель
      Саудовская Аравия
      Соединённые Штаты