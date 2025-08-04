Влияет на здоровье от младенцев до пожилых людей: «пластиковый кризис» стоит 1,5 трлн долларов и давит на мир
Киев • УНН
Производство пластика выросло более чем в 200 раз с 1950 года, вызывая заболевания и смерть, а также нанося ущерб на сумму не менее 1,5 триллиона долларов США ежегодно. Переговоры по глобальному договору об ограничении производства пластика сопровождаются глубокими разногласиями между странами.
Новый экспертный отчет предупреждает, что производство пластика выросло более чем в 200 раз, и это является серьезной и недостаточно признанной проблемой для здоровья человека.
Передает УНН со ссылкой на The Guardian и Lancet.
Детали
Мир находится в "пластиковом кризисе", который вызывает заболевания и смерть людей разного возраста, а также наносит ущерб на сумму не менее 1,5 триллиона долларов США ежегодно.
Ускорение производства пластика с 1950 года выросло более чем в 200 раз.
Также указывается, что существует риск того, что к 2060 году производство пластика может утроиться, достигнув более миллиарда тонн в год.
Справка
Пластик имеет много важных применений. Например:
- стремительно растет производство одноразовых пластиковых изделий;
- широко используются бутылки для напитков и контейнеры для фаст-фуда.
Как следствие, загрязнение пластиком стремительно возросло. 8 миллиардов тонн пластика сейчас загрязняют всю планету - от вершины Эвереста до самой глубокой океанской впадины, говорится в обзоре.
При этом перерабатывается менее 10% пластика.
Ограничения на пластик под вопросом, страны пока не преодолели разногласия
Вскоре состоится 6-й раунд переговоров между более чем 100 странами относительно заключения глобального договора по ограничениям в производстве пластмассы.
Переговоры сопровождаются глубокими разногласиями
Есть те, кто поддерживает ограничения на производство пластика. Есть также нефтяные государства, такие как Саудовская Аравия, которые выступают против этого предложения. Якобы нефтяные государства и лоббисты пластиковой индустрии пока успешно срывают переговоры.
Комментарий специалиста
Мы много знаем о масштабах и серьезности влияния пластикового загрязнения на здоровье и окружающую среду. Больше всего страдают уязвимые слои населения, особенно младенцы и дети. Это приводит к огромным экономическим затратам для общества. Мы обязаны действовать в ответ
Напомним
Пластик не только загрязняет окружающую среду, но и способствует глобальному потеплению климата.
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