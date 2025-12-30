Украина получила $52,4 млрд внешнего финансирования в 2025 году, из которых 70% - от замороженных активов рф

В 2025 году в государственную казну поступило более 52,4 млрд долларов внешней помощи, из которых более 70% – за счет доходов от замороженных активов рф. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, пишет УНН.

Международная поддержка позволила в полном объеме обеспечить расходы социально-гуманитарного направления, а все внутренние финансовые ресурсы были направлены на сектор безопасности и обороны - говорится в сообщении.

Доноры:

37,9 млрд долларов США – ERA Loans (условные долговые обязательства).

12,1 млрд долларов США – ЕС, Ukraine Facility (11,5 млрд долларов США – кредиты, 668 млн долларов США – гранты)

912 млн долларов США – МВФ (кредиты)

733 млн долларов США – Всемирный банк (кредиты)

453 млн долларов США – Япония (кредиты)

232 млн долларов США – БРРР (кредиты).

По словам министра экономики Сергея Марченко, в 2025 году эти средства позволили полностью обеспечить ключевые социально-гуманитарные расходы: пенсионные выплаты, заработные платы работников, в частности в образовании и здравоохранении, социальную защиту населения и гуманитарные программы.

Наибольший объем бюджетной поддержки, более 70%, поступил в рамках механизма стран G7 ERA Loans. Это средства, которые погашаются за счет доходов от замороженных активов России. Общий объем составляет 50 млрд долларов США на 2025-2026 годы.

ЕС направил в полном объеме свою часть в рамках инструмента – 18,1 млрд евро. Остальные средства будут привлечены в 2026 году на нужды социального направления следующего года. Европейский Союз продолжает быть крупнейшим поставщиком финансовой помощи. В 2025 году Украина получила 12,1 млрд долларов США (668 млн долларов США – гранты) в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

В 2025 году Украина успешно прошла два пересмотра программы МВФ Extended Fund Facility. Это позволило привлечь 912 млн долларов США. В целом в рамках программы уже привлечено 10,6 млрд долларов США.

Также Украина и МВФ достигли согласия на уровне экспертов относительно новой программы EFF на 2026-2029 годы. Соглашение предусматривает финансирование для Украины в размере 8,1 млрд долларов США (СПЗ 5,94 млрд). Новая программа будет вынесена на утверждение Исполнительным советом МВФ в 2026 году.

В госбюджет поступили средства от Всемирного банка на проекты в сфере здравоохранения, образования, поддержки частного сектора и публичных финансов.

453 млн долларов США Япония предоставила Украине в рамках трех проектов Всемирного банка:

DRIVE – 190 млн долларов на повышение устойчивости национальной дорожной сети, модернизации инфраструктуры, восстановления мостов;

SURGE – 183 млн долларов США на создание современной системы управления публичными инвестициями в условиях войны и послевоенного восстановления;

RISE – 80 млн долларов США на решение критических проблем, препятствующих устойчивости, росту и устойчивому развитию частного сектора.

От Банка развития Совета Европы Украина получила средства на непрерывное финансирование выплат для ВПЛ, в частности покрытие расходов на жилье, питание, медицинскую помощь и образование детей для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.

Всего с начала полномасштабной войны международные партнеры направили в Украину почти 168 млрд долларов США бюджетной поддержки.

