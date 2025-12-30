$42.220.15
49.650.10
ukenru
13:51 • 394 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 2432 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 4738 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 8236 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 11906 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 17556 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 17587 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 22753 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23350 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 30247 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
Украина получила $52,4 млрд внешнего финансирования в 2025 году, из которых 70% - от замороженных активов рф

Киев • УНН

 • 442 просмотра

В 2025 году Украина привлекла более $52,4 млрд внешней помощи, из которых более 70% поступило от замороженных активов рф. Эти средства позволили полностью обеспечить социально-гуманитарные расходы, а внутренние ресурсы направить на безопасность и оборону.

Украина получила $52,4 млрд внешнего финансирования в 2025 году, из которых 70% - от замороженных активов рф

В 2025 году в государственную казну поступило более 52,4 млрд долларов внешней помощи, из которых более 70% – за счет доходов от замороженных активов рф. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, пишет УНН.

Международная поддержка позволила в полном объеме обеспечить расходы социально-гуманитарного направления, а все внутренние финансовые ресурсы были направлены на сектор безопасности и обороны

- говорится в сообщении.

Доноры:

  • 37,9 млрд долларов США – ERA Loans (условные долговые обязательства).
    • 12,1 млрд долларов США – ЕС, Ukraine Facility (11,5 млрд долларов США – кредиты, 668 млн долларов США – гранты)
      • 912 млн долларов США – МВФ (кредиты)
        • 733 млн долларов США – Всемирный банк (кредиты)
          • 453 млн долларов США – Япония (кредиты)
            • 232 млн долларов США – БРРР (кредиты).

              По словам министра экономики Сергея Марченко, в 2025 году эти средства позволили полностью обеспечить ключевые социально-гуманитарные расходы: пенсионные выплаты, заработные платы работников, в частности в образовании и здравоохранении, социальную защиту населения и гуманитарные программы.

              Наибольший объем бюджетной поддержки, более 70%, поступил в рамках механизма стран G7 ERA Loans. Это средства, которые погашаются за счет доходов от замороженных активов России. Общий объем составляет 50 млрд долларов США на 2025-2026 годы.

              ЕС направил в полном объеме свою часть в рамках инструмента – 18,1 млрд евро. Остальные средства будут привлечены в 2026 году на нужды социального направления следующего года. Европейский Союз продолжает быть крупнейшим поставщиком финансовой помощи. В 2025 году Украина получила 12,1 млрд долларов США (668 млн долларов США – гранты) в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

              В 2025 году Украина успешно прошла два пересмотра программы МВФ Extended Fund Facility. Это позволило привлечь 912 млн долларов США. В целом в рамках программы уже привлечено 10,6 млрд долларов США.

              Также Украина и МВФ достигли согласия на уровне экспертов относительно новой программы EFF на 2026-2029 годы. Соглашение предусматривает финансирование для Украины в размере 8,1 млрд долларов США (СПЗ 5,94 млрд). Новая программа будет вынесена на утверждение Исполнительным советом МВФ в 2026 году.

              В госбюджет поступили средства от Всемирного банка на проекты в сфере здравоохранения, образования, поддержки частного сектора и публичных финансов.

              453 млн долларов США Япония предоставила Украине в рамках трех проектов Всемирного банка:

              • DRIVE – 190 млн долларов на повышение устойчивости национальной дорожной сети, модернизации инфраструктуры, восстановления мостов;
                • SURGE – 183 млн долларов США на создание современной системы управления публичными инвестициями в условиях войны и послевоенного восстановления;
                  • RISE – 80 млн долларов США на решение критических проблем, препятствующих устойчивости, росту и устойчивому развитию частного сектора.

                    От Банка развития Совета Европы Украина получила средства на непрерывное финансирование выплат для ВПЛ, в частности покрытие расходов на жилье, питание, медицинскую помощь и образование детей для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.

                    Всего с начала полномасштабной войны международные партнеры направили в Украину почти 168 млрд долларов США бюджетной поддержки.

                    Ольга Розгон

                    ЭкономикаПолитика
                    Санкции
                    Государственный бюджет
                    Военное положение
                    Война в Украине
                    Международный валютный фонд
                    Сергей Марченко
                    благотворительность
                    Всемирный банк
                    Министерство финансов Украины
                    Европейский Союз
                    Япония
                    Украина