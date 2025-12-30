$42.220.15
Україна отримала $52,4 млрд зовнішнього фінансування у 2025 році, з яких 70% - від заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 180 перегляди

У 2025 році Україна залучила понад $52,4 млрд зовнішньої допомоги, з яких понад 70% надійшло від заморожених активів рф. Ці кошти дозволили повністю забезпечити соціально-гуманітарні видатки, а внутрішні ресурси спрямувати на безпеку та оборону.

У 2025 році до державної скарбниці надійшло понад 52,4 млрд доларів зовнішньої допомоги, із яких понад 70% – за рахунок доходів від заморожених активів рф.  Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, пише УНН.

Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму, а всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки й оборони

- йдеться у повідомленні.

Донори:

  • 37,9 млрд доларів США – ERA Loans (умовні боргові зобов'язання).
    • 12,1 млрд доларів США – ЄС, Ukraine Facility (11,5 млрд доларів США – кредити, 668 млн доларів США – гранти)
      • 912 млн доларів США – МВФ (кредити)
        • 733 млн доларів США – Світовий банк (кредити)
          • 453 млн доларів США – Японія (кредити)
            • 232 млн доларів США – БРРЄ (кредити).

              За словами міністра економіки Сергія Марченка, у 2025 році ці кошти дали змогу повністю забезпечити ключові соціально-гуманітарні видатки: пенсійні виплати, заробітні плати працівників, зокрема в освіті та охороні здоров’я, соціальний захист населення та гуманітарні програми. 

              Найбільший обсяг бюджетної підтримки, понад 70%, надійшов у межах механізму країн G7 ERA Loans. Це кошти, які погашаються за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Загальний обсяг складає 50 млрд доларів США на 2025-2026 роки. 

              ЄС спрямував у повному обсязі свою частину в рамках інструменту – 18,1 млрд євро. Решту коштів залучать у 2026 році на потреби соціального напряму наступного року. Європейський Союз продовжує бути найбільшим надавачем фінансової допомоги. У 2025 році Україна отримала 12,1 млрд доларів США (668 млн доларів США – гранти) в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

              У 2025 році Україна успішно пройшла два перегляди програми МВФ Extended Fund Facility. Це дозволило залучити 912 млн доларів США. Загалом у межах програми вже залучено 10,6 млрд доларів США.

              Також Україна та МВФ досягли згоди на рівні експертів щодо нової програми EFF на 2026-2029 роки. Угода передбачає фінансування для України в розмірі 8,1 млрд доларів США (СПЗ 5,94 млрд). Нова програма буде винесена на затвердження Виконавчою радою МВФ у 2026 році.

              До держбюджету надійшли кошти від Світового банку на проекти в сфері охорони здоровʼя, освіти, підтримки приватного сектору та публічних фінансів.

              453 млн доларів США Японія надала Україні в межах трьох проектів Світового банку:

              • DRIVE – 190 млн доларів на підвищення стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури, відновлення мостів;
                • SURGE – 183 млн доларів США на створення сучасної системи управління публічними інвестиціями в умовах війни та післявоєнного відновлення;
                  • RISE – 80 млн доларів США на вирішення критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору.

                    Від Банку розвитку Ради Європи Україна отримала кошти на безперервне фінансування виплат для ВПО, зокрема покриття витрат на житло, харчування, медичну допомогу та освіту дітей для тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну.

                    Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери спрямували до України майже 168 млрд доларів США бюджетної підтримки.

                    Ольга Розгон

                    ЕкономікаПолітика
                    Санкції
                    Державний бюджет
                    Воєнний стан
                    Війна в Україні
                    Міжнародний валютний фонд
                    Сергій Марченко
                    благодійність
                    Світовий банк
                    Міністерство фінансів України
                    Європейський Союз
                    Японія
                    Україна