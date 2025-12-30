Итоги 2025 года: Украина получила 4 балла из 5 за приближение энергетической политики к стандартам ЕС - Минэнерго

В 2025 году Украина получила 4 балла из 5 возможных за приближение государственной энергетической политики к стандартам ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики.

Как отметили в ведомстве, Украина в текущем году завершила оценку четвертого кластера "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение".

Во время двусторонней встречи с Европейской Комиссией в рамках официального скрининга по разделам 15 "Энергетика" и 21 "Трансъевропейские сети" в Брюсселе Украина представила уже достигнутый прогресс и определила с партнерами дальнейшие шаги

В Минэнерго добавили, что этому предшествовала содержательная подготовительная работа.

Анализ более 100 актов права ЕС, формирующих энергетическое acquis ЕС и охватывающих вопросы функционирования и интеграции рынков электрической энергии и природного газа, безопасности поставок, развития возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, формирования запасов нефти и нефтепродуктов, хранения природного газа, обеспечения прозрачности и добросовестности на энергетических рынках