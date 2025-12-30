Итоги 2025 года: Украина получила 4 балла из 5 за приближение энергетической политики к стандартам ЕС - Минэнерго
Киев • УНН
В 2025 году Украина получила 4 из 5 баллов за приближение государственной энергетической политики к стандартам ЕС. Еврокомиссия отметила прогресс в реализации Национального плана по энергетике и климату.
В 2025 году Украина получила 4 балла из 5 возможных за приближение государственной энергетической политики к стандартам ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики.
Детали
Как отметили в ведомстве, Украина в текущем году завершила оценку четвертого кластера "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение".
Во время двусторонней встречи с Европейской Комиссией в рамках официального скрининга по разделам 15 "Энергетика" и 21 "Трансъевропейские сети" в Брюсселе Украина представила уже достигнутый прогресс и определила с партнерами дальнейшие шаги
В Минэнерго добавили, что этому предшествовала содержательная подготовительная работа.
Анализ более 100 актов права ЕС, формирующих энергетическое acquis ЕС и охватывающих вопросы функционирования и интеграции рынков электрической энергии и природного газа, безопасности поставок, развития возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, формирования запасов нефти и нефтепродуктов, хранения природного газа, обеспечения прозрачности и добросовестности на энергетических рынках
В то же время по итогам года в рамках Пакета расширения 2025 Еврокомиссия отметила хороший уровень подготовки Украины в сфере энергетики. В частности, речь идет об определенном прогрессе в:
- реализации Национального плана по энергетике и климату;
- имплементации Регламента о добросовестности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке (REMIT);
- формировании законодательной и регуляторной базы для развития возобновляемых источников энергии.
Напомним
С 1 января 2026 года в Украине установлен тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт/ч.