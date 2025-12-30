$42.220.15
Итоги 2025 года: Украина получила 4 балла из 5 за приближение энергетической политики к стандартам ЕС - Минэнерго

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В 2025 году Украина получила 4 из 5 баллов за приближение государственной энергетической политики к стандартам ЕС. Еврокомиссия отметила прогресс в реализации Национального плана по энергетике и климату.

Итоги 2025 года: Украина получила 4 балла из 5 за приближение энергетической политики к стандартам ЕС - Минэнерго

В 2025 году Украина получила 4 балла из 5 возможных за приближение государственной энергетической политики к стандартам ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики.

Детали

Как отметили в ведомстве, Украина в текущем году завершила оценку четвертого кластера "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение".

Во время двусторонней встречи с Европейской Комиссией в рамках официального скрининга по разделам 15 "Энергетика" и 21 "Трансъевропейские сети" в Брюсселе Украина представила уже достигнутый прогресс и определила с партнерами дальнейшие шаги

 - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что этому предшествовала содержательная подготовительная работа.

Анализ более 100 актов права ЕС, формирующих энергетическое acquis ЕС и охватывающих вопросы функционирования и интеграции рынков электрической энергии и природного газа, безопасности поставок, развития возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, формирования запасов нефти и нефтепродуктов, хранения природного газа, обеспечения прозрачности и добросовестности на энергетических рынках

- заявили в ведомстве.

В то же время по итогам года в рамках Пакета расширения 2025 Еврокомиссия отметила хороший уровень подготовки Украины в сфере энергетики. В частности, речь идет об определенном прогрессе в:

  • реализации Национального плана по энергетике и климату;
    • имплементации Регламента о добросовестности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке (REMIT);
      • формировании законодательной и регуляторной базы для развития возобновляемых источников энергии.

        Напомним

        С 1 января 2026 года в Украине установлен тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт/ч.

        Евгений Устименко

        Энергетика
        Электроэнергия
        Европейская комиссия
        Министерство энергетики Украины
        Брюссель
        Украина