Підсумки 2025 року: Україна отримала 4 бали з 5 за наближення енергетичної політики до стандартів ЄС - Міненерго

У 2025 році Україна отримала 4 бали з 5 можливих за наближання державної енергетичної політики до стандартів ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики.

Як зазначили у відомстві, Україна у поточному році завершила оцінку четвертого кластера "Зелений порядок денний та стале з'єднання".

Під час двосторонньої зустрічі з Європейською Комісією в межах офіційного скринінгу за розділами 15 "Енергетика" та 21 "Транс’європейські мережі" у Брюсселі Україна презентувала вже досягнутий прогрес та визначила з партнерами подальші кроки