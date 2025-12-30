$42.220.15
Підсумки 2025 року: Україна отримала 4 бали з 5 за наближення енергетичної політики до стандартів ЄС - Міненерго

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У 2025 році Україна отримала 4 з 5 балів за наближення державної енергетичної політики до стандартів ЄС. Єврокомісія відзначила прогрес у реалізації Національного плану з енергетики та клімату.

Підсумки 2025 року: Україна отримала 4 бали з 5 за наближення енергетичної політики до стандартів ЄС - Міненерго

У 2025 році Україна отримала 4 бали з 5 можливих за наближання державної енергетичної політики до стандартів ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики.

Деталі

Як зазначили у відомстві, Україна у поточному році завершила оцінку четвертого кластера "Зелений порядок денний та стале з'єднання".

Під час двосторонньої зустрічі з Європейською Комісією в межах офіційного скринінгу за розділами 15 "Енергетика" та 21 "Транс’європейські мережі" у Брюсселі Україна презентувала вже досягнутий прогрес та визначила з партнерами подальші кроки

 - йдеться в дописі.

У Міненерго додали, що цьому передувала змістовна підготовча робота.

Аналіз понад 100 актів права ЄС, що формують енергетичне acquis ЄС та охоплюють питання функціонування й інтеграції ринків електричної енергії і природного газу, безпеки постачання, розвитку відновлюваних джерел енергії, енергоефективності, формування запасів нафти та нафтопродуктів, зберігання природного газу, забезпечення прозорості й доброчесності на енергетичних ринках

- заявили в відомстві.

Водночас за підсумками року у межах Пакета розширення 2025 Єврокомісія відзначила хороший рівень підготовки України у сфері енергетики. Зокрема, йдеться про певний прогрес у:

  • реалізації Національного плану з енергетики та клімату;
    • імплементації Регламенту про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (REMIT);
      • формуванні законодавчої та регуляторної бази для розвитку відновлюваних джерел енергії.

        Нагадаємо

        З 1 січня 2026 року в Україні встановлено тариф на електроенергію 4,32 грн за 1 кВт/год.

        Євген Устименко

        СуспільствоЕкономікаПолітикаНовини Світу
        Енергетика
        Електроенергія
        Європейська комісія
        Міністерство енергетики України
        Брюссель
        Україна