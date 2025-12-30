Підсумки 2025 року: Україна отримала 4 бали з 5 за наближення енергетичної політики до стандартів ЄС - Міненерго
Київ • УНН
У 2025 році Україна отримала 4 з 5 балів за наближення державної енергетичної політики до стандартів ЄС. Єврокомісія відзначила прогрес у реалізації Національного плану з енергетики та клімату.
Деталі
Як зазначили у відомстві, Україна у поточному році завершила оцінку четвертого кластера "Зелений порядок денний та стале з'єднання".
Під час двосторонньої зустрічі з Європейською Комісією в межах офіційного скринінгу за розділами 15 "Енергетика" та 21 "Транс’європейські мережі" у Брюсселі Україна презентувала вже досягнутий прогрес та визначила з партнерами подальші кроки
У Міненерго додали, що цьому передувала змістовна підготовча робота.
Аналіз понад 100 актів права ЄС, що формують енергетичне acquis ЄС та охоплюють питання функціонування й інтеграції ринків електричної енергії і природного газу, безпеки постачання, розвитку відновлюваних джерел енергії, енергоефективності, формування запасів нафти та нафтопродуктів, зберігання природного газу, забезпечення прозорості й доброчесності на енергетичних ринках
Водночас за підсумками року у межах Пакета розширення 2025 Єврокомісія відзначила хороший рівень підготовки України у сфері енергетики. Зокрема, йдеться про певний прогрес у:
- реалізації Національного плану з енергетики та клімату;
- імплементації Регламенту про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (REMIT);
- формуванні законодавчої та регуляторної бази для розвитку відновлюваних джерел енергії.
Нагадаємо
З 1 січня 2026 року в Україні встановлено тариф на електроенергію 4,32 грн за 1 кВт/год.