Какой будет инфляция и стоит ли ждать гиперинфляции: эксперт дал прогноз на 2026 год

Несмотря на рост цен и годовую инфляцию на уровне 9,3%, ситуация в Украине остается относительно стабильной. Как рассказал в комментарии УНН вице-президент "Украинского международного института восстановления", эксперт ГС "Экономический дискуссионный клуб" Игорь Гарбарук, в ближайшие два года инфляция будет предсказуемой благодаря международной поддержке, а потому, по его мнению, инфляция в следующем году будет хоть и существенной, но, на сегодняшний день, явных предпосылок именно для гиперинфляции в Украине нет.

Подробности

Как отмечает Гарбарук, на его взгляд, инфляция — это "стоимость ошибок на стратегическом уровне управления государством, ошибок, за которые платят обычные люди".

"Не нужно забывать, что мы живем в рамках глобальной экономики, где страны тесно связаны друг с другом, и где существенные экономические потрясения в других странах, или кардинальные действия политиков или чиновников этих стран могут иметь значительное влияние и на нас", - говорит Гарбарук.

Он подчеркивает, если посмотреть данные за ноябрь этого года, уровень инфляции в Украине достиг 100,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Соответственно, инфляция составила 0,4% – это показатель, на который выросли цены.

"Если сравнить с ноябрем прошлого года – уже в годовом измерении инфляция достигла 9.3% согласно данным Госстата. Соответственно, согласно данным государственной статистики, инфляция на сегодня относительно умеренная. Если говорить непосредственно именно о потребительском рынке рост цен на продукты питания и напитки достиг 0,8%. Наибольшее подорожание произошло в такой продуктовой категории, как яйца – рост составил 12,6%", - отмечает эксперт.

По словам экономиста, безусловно, было бы проще прогнозировать какие-то апокалиптические значения цифр, но на ближайшие 2 года, после выделения европейскими партнерами 90 млрд евро – ситуация с инфляцией будет относительно предсказуемой и прогнозируемой.

"А вот что будет дальше и с экономикой страны в целом – это зависит от того, как Правительство будет работать с национальным бизнесом, и какие программы поддержки будет внедрять. У нас значительный дефицит бюджета и ожидать, что его и в дальнейшем будут покрывать международные партнеры не приходится. Нужно развивать собственную экономику и именно от этого зависит, будут ли в бюджете средства на содержание всего оборонного комплекса и на программы социальной поддержки общества в целом, или их нужно будет снова где-то занимать не понятно на каких условиях", - отмечает экономист.

Эксперт подчеркивает, что, по его мнению, инфляция в следующем году будет существенной, но, на сегодняшний день, явных предпосылок именно для гиперинфляции в Украине нет.

"Соответственно, апокалиптического сценария на ближайшие 2 года не предвижу. А все остальное зависит от нас, и от того насколько быстро, и как именно завершится война", - резюмировал эксперт.

