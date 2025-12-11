Инфляция в Украине замедлилась до 9,3% в ноябре – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что, по данным Госстатистики, в ноябре 2025 года инфляция продолжила замедляться, достигнув 9,3% в годовом измерении, пишет УНН.

Детали

Фактическая траектория роста цен оказалась несколько ниже прогноза НБУ благодаря более существенному замедлению темпов роста цен на сырые продукты, а также на непродовольственные товары и услуги.

НБУ ожидает, что ценовое давление и в дальнейшем будет ослабляться в последующие месяцы. Замедлению роста цен на продовольствие будут способствовать эффекты от поступления новых урожаев. Фундаментальное ценовое давление будет сдерживаться мерами НБУ, направленными на поддержание интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка.

