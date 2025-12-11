Инфляция в Украине замедлилась до 9,3% в ноябре – НБУ
Киев • УНН
По данным Госстатистики, в ноябре 2025 года инфляция в Украине замедлилась до 9,3% в годовом измерении. Это оказалось несколько ниже прогноза НБУ благодаря замедлению темпов роста цен на сырые продукты, непродовольственные товары и услуги.
Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что, по данным Госстатистики, в ноябре 2025 года инфляция продолжила замедляться, достигнув 9,3% в годовом измерении, пишет УНН.
Детали
Фактическая траектория роста цен оказалась несколько ниже прогноза НБУ благодаря более существенному замедлению темпов роста цен на сырые продукты, а также на непродовольственные товары и услуги.
Экспорт Украины отстает из-за медленного сбора урожая, но валютная выручка растет - НБУ11.12.25, 15:44 • 1412 просмотров
НБУ ожидает, что ценовое давление и в дальнейшем будет ослабляться в последующие месяцы. Замедлению роста цен на продовольствие будут способствовать эффекты от поступления новых урожаев. Фундаментальное ценовое давление будет сдерживаться мерами НБУ, направленными на поддержание интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка.
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка11.12.25, 14:12 • 16033 просмотра