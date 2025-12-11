Инфляция в Украине замедлилась до 9,3% в ноябре – НБУ

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 1342 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 4560 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 11683 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 15164 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 21211 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 16032 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 18242 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 15891 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16271 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16664 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.7м/с
90%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
рф ударила по энергетике в двух областях, графики круглосуточно, но кое-где их уже сократили - Минэнерго11 декабря, 08:24 • 8598 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 20099 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 19884 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 33564 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 18479 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 21211 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 33568 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 39295 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 50786 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 51960 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Нарендра Моди
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Польша
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 19885 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 27673 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 33243 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 29089 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 37850 просмотра
Актуальное
Техника
The Economist
Социальная сеть
The Washington Post
Микоян МиГ-29

Инфляция в Украине замедлилась до 9,3% в ноябре – НБУ

Киев • УНН

 • 270 просмотра

По данным Госстатистики, в ноябре 2025 года инфляция в Украине замедлилась до 9,3% в годовом измерении. Это оказалось несколько ниже прогноза НБУ благодаря замедлению темпов роста цен на сырые продукты, непродовольственные товары и услуги.

Инфляция в Украине замедлилась до 9,3% в ноябре – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что, по данным Госстатистики, в ноябре 2025 года инфляция продолжила замедляться, достигнув 9,3% в годовом измерении, пишет УНН.

Детали

Фактическая траектория роста цен оказалась несколько ниже прогноза НБУ благодаря более существенному замедлению темпов роста цен на сырые продукты, а также на непродовольственные товары и услуги.

Экспорт Украины отстает из-за медленного сбора урожая, но валютная выручка растет - НБУ11.12.25, 15:44 • 1412 просмотров

НБУ ожидает, что ценовое давление и в дальнейшем будет ослабляться в последующие месяцы. Замедлению роста цен на продовольствие будут способствовать эффекты от поступления новых урожаев. Фундаментальное ценовое давление будет сдерживаться мерами НБУ, направленными на поддержание интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка.

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка11.12.25, 14:12 • 16033 просмотра

Степан Гафтко

Экономика