Інфляція в Україні сповільнилася до 9,3% у листопаді – НБУ

Національний банк України (НБУ) повідомив, що, за даними Держстатистики, у листопаді 2025 року інфляція продовжила сповільнюватися, досягнувши 9,3% у річному вимірі, пише УНН.

Деталі

Фактична траєкторія зростання цін виявилася дещо нижчою за прогноз НБУ завдяки суттєвішому уповільненню темпів зростання цін на сирі продукти, а також на непродовольчі товари та послуги.

НБУ очікує, що ціновий тиск і надалі послаблюватиметься у наступні місяці. Сповільненню зростання цін на продовольство сприятимуть ефекти від надходження нових врожаїв. Фундаментальний ціновий тиск стримуватиметься заходами НБУ, спрямованими на підтримку інтересу до гривневих активів та стійкості валютного ринку.

