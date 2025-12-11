Інфляція в Україні сповільнилася до 9,3% у листопаді – НБУ

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 656 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 3462 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 11201 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 14659 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 20482 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 15793 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 18077 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 15816 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16231 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16635 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
90%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф вдарила по енергетиці в двох областях, графіки цілодобово, але подекуди їх уже скоротили - Міненерго11 грудня, 08:24 • 7744 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД11 грудня, 10:02 • 19605 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 19214 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 32676 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11 грудня, 11:42 • 17978 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 20482 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 32900 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 38979 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 50479 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 51651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Нарендра Моді
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Польща
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 19386 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 27513 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 33080 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 28936 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 37676 перегляди
Актуальне
Техніка
Економіст (журнал)
Соціальна мережа
The Washington Post
МіГ-29

Інфляція в Україні сповільнилася до 9,3% у листопаді – НБУ

Київ • УНН

 • 18 перегляди

За даними Держстатистики, у листопаді 2025 року інфляція в Україні сповільнилася до 9,3% у річному вимірі. Це виявилося дещо нижче прогнозу НБУ завдяки уповільненню темпів зростання цін на сирі продукти, непродовольчі товари та послуги.

Інфляція в Україні сповільнилася до 9,3% у листопаді – НБУ

Національний банк України (НБУ) повідомив, що, за даними Держстатистики, у листопаді 2025 року інфляція продовжила сповільнюватися, досягнувши 9,3% у річному вимірі, пише УНН.

Деталі

Фактична траєкторія зростання цін виявилася дещо нижчою за прогноз НБУ завдяки суттєвішому уповільненню темпів зростання цін на сирі продукти, а також на непродовольчі товари та послуги.

Експорт України відстає через повільний збір урожаю, але валютна виручка зростає - НБУ11.12.25, 15:44 • 1396 переглядiв

НБУ очікує, що ціновий тиск і надалі послаблюватиметься у наступні місяці. Сповільненню зростання цін на продовольство сприятимуть ефекти від надходження нових врожаїв. Фундаментальний ціновий тиск стримуватиметься заходами НБУ, спрямованими на підтримку інтересу до гривневих активів та стійкості валютного ринку.

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку11.12.25, 14:12 • 15795 переглядiв

Степан Гафтко

Економіка