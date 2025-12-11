$42.280.10
Ексклюзив
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
Експорт України відстає через повільний збір урожаю, але валютна виручка зростає - НБУ

Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський повідомив, що експорт України, особливо сільськогосподарський, відстає через затримки збору врожаю, спричинені погодними умовами. Водночас експортна виручка за 11 місяців зросла на 1,5% до 45,6 млрд доларів.

Експорт України відстає через повільний збір урожаю, але валютна виручка зростає - НБУ

У Національному банку повідомили, що експорт України поки що відстає, особливо у сільськогосподарському секторі. Основна причина - затримки зі збором урожаю, спричинені погодними умовами. Водночас експортна виручка демонструє зростання. Про це розповів заступник голови Національного Банку України Володимир Лепушинський під час пресбрифінгу, передає УНН.

Деталі

Лепушинський заявив, що темпи збору врожаю цього року нижчі, ніж торік, що вплинуло не лише на обсяги поставок за кордон, а й на транспортну галузь.

Наразі, експорт відстає особливо сільськогосподарських товарах, відповідно - наше основне джерело експорту. Однак, це переважно пов'язано з тим, що темпи збору врожаю ще відстають  від минулорічних. Тому це переважно пов'язано і з погодними умовами. Тобто, тут в нас, це стримувало не лише експорт - це стримувало, приміром, і транспортну галузь

 - зазначив Лепушинський.

Він додав, що критичних процесів наразі немає, а оновлений макропрогноз НБУ буде представлений у січні.

Тому поки що критичних якихось процесах не спостерігаємо. Будемо дивитись на розвиток ситуації і вже в січні презентуємо наш новий макропрогноз

- підсумував представник НБУ.

Попри відставання в обсягах експорту, надходження валютної виручки збільшуються. За 11 місяців цього року Україна отримала 45,6 млрд доларів експортних надходжень.

По експортній виручці ми порівняно з минулим роком бачимо зростання наразі на півтора відсотки, тобто за 11 місяців поточно року 45,6 млрд доларів надійшло в якості експортної виручки до України. Додатково підкреслюю, що показник в 2024 році був на 20 відсотків вищий ніж в 2023 році. значним чином внаслідок дій, які ми вживали спільно з урядом

- повідомив заступник голови Національного Банку України Юрій Гелетій.

Нагадаємо

Національний банк України 11 грудня зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Це рішення прийнято через побоювання щодо зростання інфляції та стійкості валютного ринку.

Алла Кіосак

