Експорт України відстає через повільний збір урожаю, але валютна виручка зростає - НБУ

У Національному банку повідомили, що експорт України поки що відстає, особливо у сільськогосподарському секторі. Основна причина - затримки зі збором урожаю, спричинені погодними умовами. Водночас експортна виручка демонструє зростання. Про це розповів заступник голови Національного Банку України Володимир Лепушинський під час пресбрифінгу, передає УНН.

Лепушинський заявив, що темпи збору врожаю цього року нижчі, ніж торік, що вплинуло не лише на обсяги поставок за кордон, а й на транспортну галузь.

Наразі, експорт відстає особливо сільськогосподарських товарах, відповідно - наше основне джерело експорту. Однак, це переважно пов'язано з тим, що темпи збору врожаю ще відстають від минулорічних. Тому це переважно пов'язано і з погодними умовами. Тобто, тут в нас, це стримувало не лише експорт - це стримувало, приміром, і транспортну галузь

Він додав, що критичних процесів наразі немає, а оновлений макропрогноз НБУ буде представлений у січні.

Тому поки що критичних якихось процесах не спостерігаємо. Будемо дивитись на розвиток ситуації і вже в січні презентуємо наш новий макропрогноз

Попри відставання в обсягах експорту, надходження валютної виручки збільшуються. За 11 місяців цього року Україна отримала 45,6 млрд доларів експортних надходжень.

По експортній виручці ми порівняно з минулим роком бачимо зростання наразі на півтора відсотки, тобто за 11 місяців поточно року 45,6 млрд доларів надійшло в якості експортної виручки до України. Додатково підкреслюю, що показник в 2024 році був на 20 відсотків вищий ніж в 2023 році. значним чином внаслідок дій, які ми вживали спільно з урядом